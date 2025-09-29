Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín.
Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín. Ideal

Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín

La mujer llamó a los agentes para denunciar una pintada en un bloque del barrio

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:11

20.30 horas del pasado sábado. Suena el tono del teléfono. «Policía Local, dígame». A un lado, un agente del cuerpo granadino. Al otro, una voz que pretende denunciar un acto vandálico. «Hola, buenas tardes. Mire, soy una vecina que vive aquí en la placeta (suena un pitido). Es que tenemos un grupo de chavales y chavalas y uno de ellos ha hecho un graffiti en el bloque que flipas». La respuesta del agente no se hace de esperar. «Voy a mandar para allá a una unidad Omega», espeta. A la que se suma una unidad Goad de intervención.

MÁS INFORMACIÓN

Es el germen de la actuación policial que ha permitido identificar y denunciar al responsable de una pintada vandálica en una placeta del Zaidín. La mujer que llamó fue clave en la operación.

«No es solo por estética o por respetar el entorno de todos, estos actos conllevan multas de 1501 a 3000 euros», recuerdan los agentes en una publicación en redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  3. 3 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  4. 4 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  6. 6 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  7. 7 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  8. 8

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  9. 9

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  10. 10

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín