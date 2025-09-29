Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín La mujer llamó a los agentes para denunciar una pintada en un bloque del barrio

Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín.

Carlos Balboa Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:11 | Actualizado 16:16h. Comenta Compartir

20.30 horas del pasado sábado. Suena el tono del teléfono. «Policía Local, dígame». A un lado, un agente del cuerpo granadino. Al otro, una voz que pretende denunciar un acto vandálico. «Hola, buenas tardes. Mire, soy una vecina que vive aquí en la placeta (suena un pitido). Es que tenemos un grupo de chavales y chavalas y uno de ellos ha hecho un graffiti en el bloque que flipas». La respuesta del agente no se hace de esperar. «Voy a mandar para allá a una unidad Omega», espeta. A la que se suma una unidad Goad de intervención.

MÁS INFORMACIÓN Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo

Es el germen de la actuación policial que ha permitido identificar y denunciar al responsable de una pintada vandálica en una placeta del Zaidín. La mujer que llamó fue clave en la operación.

«No es solo por estética o por respetar el entorno de todos, estos actos conllevan multas de 1501 a 3000 euros», recuerdan los agentes en una publicación en redes sociales.