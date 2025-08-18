Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Socorristas en la Costa Tropical de Granada Blanca Rodríguez

Los socorristas se formarán para mejorar la respuesta frente a fenómenos como el que azotó la Costa

Al menos 78 personas tuvieron que recibir auxilio y otras 120 embarcaciones fueron asistidas en su llegada al puerto

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:21

Las empresas de socorrismo de la Costa Tropical perfeccionarán su respuesta ante fenómenos adversos como el reventón cálido que azotó el litoral el pasado domingo. ... La evacuación en pocos minutos en tierra y mar de miles de personas fue clave para evitar daños personales. Aún así los servicios practicarán sus protocolos o ampliarán su formación para proteger a los bañistas. «Nunca nos habíamos enfrentado a rescates múltiples de estas magnitudes. Podría haber ocurrido una desgracia», confiesan en Motril, Torrenueva Costa y Salobreña, las localidades más azotadas por los dos tornados y la manga marina.

Espacios grises

