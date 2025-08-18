Expertos aseguran que las tormentas «van a ser cada vez más habituales» en Granada

Todo apunta a que el reventón térmico que el pasado domingo desató el caos en la Costa Tropical se repetira, básicamente, porque las tormentas «van ... a ser cada vez más habituales», aseguran los expertos. Eso incluye también las mangas marinas como las que sorprendieron a los bañistas de Carchuna y Torrenueva. Hay que tener presente el cambio climático. «Esta atmósfera tiene más energía y capacidad para este tipo de fenómenos».

El otro día en el litoral granadino «había convicción, tormenta, movimientos verticales ascendentes y descendentes en el seno de las nubes». Un reventón térmico nace cuando en las mismas «empieza a acumularse agua líquida, a veces con granizo, que va engordando hasta que pesa mucho y cae». «Las gotitas de nube son pequeñas. Cuando el aire es muy seco, como el domingo, se evaporan, se calientan más rápido de lo que caen», explica el delegado de Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino.

Parece una «cascada» de aire seco. «Cuanto más alto en la atmósfera menos presión tiene y según baja se comprime, se vuelve más densa. El aire se calienta 10 grados cada kilómetro que desciende», advierte el ambientólogo Manolo Morales. Es como una tormenta «sin precipitación o con muy poca». Por ese motivo, las temperaturas suben y se generan fuertes rachas de viento.

El mayor peligro de estos fenómenos es para los aviones, pero los aeropuertos tienen sistemas de alerta

Ocurre en contextos con baja humedad. «Tampoco es tan extraño. En general, los reventones térmicos podrían producirse más en la medida que los fenómenos convectivos, tormentosos, van a ser más habituales», considera. No obstante, son sucesos «muy localizados, de pequeña escala y con difícil pronóstico». El «mayor peligro», según él, es el vuelo, pero los aeropuertos cuentan con sistemas de alerta.

¿Cambio climático?

«Rigurosamente no se puede decir que es consecuencia del cambio climático, pero estamos confirmando que este tipo de fenómenos son cada vez más reiterativos», apunta el presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental y coordinador de la Mesa del Clima de Granada, Federico Velázquez de Castro.

A corto plazo, según él, la masa de aire calentada por el mar irá rozando aire de la atmósfera frío. Se pueden dar «fenómenos de absorción» que provoquen tornados en el agua. «Tenemos un mar muy caliente y la tierra no se queda atrás. Reventones y mangas marinas irán aumentando, sobre todo, según vaya finalizando el verano»