La familia Zinati posa para IDEAL en el puerto de Motril.

La familia Zinati posa para IDEAL en el puerto de Motril. Blanca Rodríguez

«Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»

La familia Zinati rescató del agua a dos niñas que estaban a la deriva en una tabla de paddle surf y a tres millas de la costa de Torrenueva

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:29

Dos embarcaciones pasaron de largo y los únicos que pararon fueron los Zinati, una familia originaria de Dubái que disfruta sus vacaciones de verano entre ... la Costa del Sol y la Costa Tropical. Dos niñas, de 14 y 15 años, estaban a la deriva en una tabla de paddel surf entre los tormentosos acantilados de la playa de la Joya de Torrenueva y, pese a tener la dirección de la embarcación de recreo averiada no se lo pensaron: pusieron en riesgo sus vidas, en vez de buscar refugio en el puerto de Motril. Maniobraron durante más de media hora para acercarse a ellas y auxiliarlas. «Nos pusimos en la piel de sus padres. Uno de mis tres hijos tiene prácticamente la misma edad que esas chicas», cuentan a IDEAL Issam y Youssra, el joven matrimonio.

