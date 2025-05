Los precios de los hoteles en la Costa Tropical suben entre un 5% y un 10% este verano

Los hoteles también subirán de precio esta temporada en la Costa Tropical. Jesús Megías, representante de los empresarios del sector en la costa granadina, indica ... que el incremento previsto para el verano está entre un 5% y un 10%. No obstante, aclara que los costes variarán dependiendo del nivel de ocupación y de cada establecimiento.

Megías es optimista de cara al periodo estival. Afirma que la Semana Santa han tenido unos niveles de ocupación importantes y que de cara a este verano ya tienen una ocupación de entre el 40% y el 60%. La expectativa es colgar el cartel de completo.

La costa de Granada es cada vez más atractiva para los visitantes. A los granadinos que tradicionalmente han elegido sus playas para veranear se suman cada vez más turistas de otros puntos del país y del extranjero y los establecimientos hoteleros lo notan.

Megías indica que ellos para las subidas de tarifa analizan el incremento del IPC y de los costes derivados de los servicios que se dan en los establecimientos. Por eso estiman que una habitación costar entre un 5% y un 10% más que hace un año.

No obstante, la evolución de la ocupación es determinante en esta cuestión. La ley de la oferta y la demanda. Si los hoteles están casi llenos, las habitaciones pueden ser alto más caras. Si cuando se acerque el verano quedan muchas habitaciones sin reservar, los empresarios pueden optar por reducir los costes para de esta forma intentar animar a los ciudadanos a elegirlos.

Sobre si la subida de los precios de los apartamentos afecta o no al sector, el hotelero señala que el perfil de cliente de uno y otro servicio suele ser diferente, por lo que la afectación no es mucha. No obstante, reconoce que si una noche en un apartamento tiene un coste superior a una de hotel, es posible que haya personas que opten por el segundo tipo de alojamiento, porque le ofrece unos servicios que en el caso de las casas de alquiler tienen que cubrir ellos mismos. «No es lo mismo estar en un hotel, donde tienes todo hecho, que tener una casa con vistas al mar pero con las mismas tareas por delante que cuando estás en tu vivienda habitual», reflexiona el hotelero.

En cualquier caso, Megías es optimista para el verano. Reitera que la primavera, especialmente la Semana Santa y el puente de mayo, les sirve, junto a las reservas, como termómetro para medir cómo irá el verano y todos los indicadores son muy positivos.

Que la Costa Tropical esté de moda es bueno para la economía de la zona. No sólo para los hoteleros, también para los hosteleros que aprovechan la afluencia de visitantes para hacer ese agosto que les sirven para afrontar el resto del año, especialmente en los meses más fríos, cuando la playa no es la primera opción para la mayoría. Eso sí, para los que eligen esta zona de veraneo, que haya tanta demanda les obliga a rascarse más el bolsillo.