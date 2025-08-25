Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un operario municipal retira arribazones de 'Rugulopteryx' en la playa de La Mamola. Javier Martín
Alga asiática

Los pescadores se sienten «abandonados» y los ayuntamientos, desbordados

Los afectados por la expansión del alga asiática lamentan que el plan se haya hecho a sus espaldas y esperan que se desarrolle para atender sus problemas

I. Gallastegui

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025

El plan de gestión del alga asiática no tiene dos meses de vida y ya ha sido objeto de duras críticas. Las más ácidas, las ... de los pescadores, que lo rechazan de forma tajante porque se consideran los principales perjudicados por esta especie invasora y ni siquiera han sido consultados para la elaboración del documento. Por su parte, los ayuntamientos costeros, sobre todo los más pequeños, esperan que el plan se desarrolle y suponga la aprobación de ayudas económicas para los municipios porque, hoy por hoy, la recogida y transporte de los restos orgánicos en las playas les cuestan un dinero que no les sobra.

