Una playa gaditana totalmente cubierta por restos de alga asiática. Ideal

Cómo convertir un alga exótica en abono, pienso, picante, cosméticos o combustible

La aprobación por la Junta de Andalucía del plan de gestión de la especie invasora asiática permite valorizar la biomasa

I. G.

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025

Grupos científicos llevan años investigando las posibilidades de valorización de la 'Rugulopteryx okumarae', es decir, convertir un residuo en una materia prima, ejemplo de economía ... circular. Con el plan de gestión aprobado, esas tentativas ya tienen posibilidades de desarrollarse en proyectos económicamente viables. La propia Junta de Andalucía presentó en junio un proyecto de la Universidad de Málaga para transformar el alga depositada en las costas gaditanas en fertilizante y bioestimulante agrícola. Previamente,deberá ser transportada en envases herméticos hasta una finca de fermentación en Castellar de la Frontera, donde será procesada hasta quedar totalmente inactivada, para impedir su reproducción y expansión.

