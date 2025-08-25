Cómo convertir un alga exótica en abono, pienso, picante, cosméticos o combustible

Grupos científicos llevan años investigando las posibilidades de valorización de la 'Rugulopteryx okumarae', es decir, convertir un residuo en una materia prima, ejemplo de economía ... circular. Con el plan de gestión aprobado, esas tentativas ya tienen posibilidades de desarrollarse en proyectos económicamente viables. La propia Junta de Andalucía presentó en junio un proyecto de la Universidad de Málaga para transformar el alga depositada en las costas gaditanas en fertilizante y bioestimulante agrícola. Previamente,deberá ser transportada en envases herméticos hasta una finca de fermentación en Castellar de la Frontera, donde será procesada hasta quedar totalmente inactivada, para impedir su reproducción y expansión.

Por su parte, un equipo de la Universidad de Almería, en colaboración con el Ifapa, ha analizado las posibilidades de esta biomasa como compost y sustrato para semilleros.

Hay más posibles usos: diferentes grupos científicos estudian su viabilidad como pienso para acuicultura, en la industria cosmética o farmacéutica, como materia prima para la fabricación de plantillas y suelas de calzado o como biomasa para la producción de energía. Un laboratorio de I+D gastronómico de Galicia exploró incluso sus posibilidades en la cocina y, aprovechando su sabor picante y amargo, la utilizó como ingrediente de una salsa tipo tabasco y de una bebida para cócteles como la angostura.

Según la Junta, ninguno de esos proyectos de valorización procede de centros de investigación de Granada.