Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La recreación del futuro Parque de las Aguas, en la entrada de Almuñécar. IDEAL.

Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar

El Ayuntamiento pedirá un crédito de 15 millones para financiar proyectos como la transformación del aparcamiento de camiones del P-4, que incluirá la nueva estación de autobuses

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:41

Comenta

El solar de más de diez mil metros cuadrados del P-4 de Almuñécar, que actualmente se utiliza como aparcamiento de camiones, tendrá un futuro ... importante y protagonista como espacio que dará la bienvenida al municipio, reconvertido en el gran Parque de las Aguas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  4. 4 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  5. 5 El mayor almacén de trasteros de Granada
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  8. 8 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes
  9. 9 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  10. 10

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar

Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar