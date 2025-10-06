Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar

El solar de más de diez mil metros cuadrados del P-4 de Almuñécar, que actualmente se utiliza como aparcamiento de camiones, tendrá un futuro ... importante y protagonista como espacio que dará la bienvenida al municipio, reconvertido en el gran Parque de las Aguas.

El Ayuntamiento de Almuñécar ha diseñado un proyecto que convertirá este solar en un gran pulmón verde, con zonas de ocio y sombras, un nuevo parque infantil y nuevas conexiones que darán acceso a las pistas deportivas, al estadio deportivo Damián Bonet y a una nueva estación de autobuses, integrada en el complejo. El nuevo área incluirá también un parking subterráneo, que además de las plazas para los propietarios de las nuevas viviendas de la zona incluirá 99 plazas en rotación para aliviar los problemas de aparcamiento.

Ampliar El solar del P-4 que se transformará en el Parque de las Aguas. M. N.

El proyecto incluirá también nuevos accesos a la escuela de música, un nuevo contenedor deportivo al aire libre, fuentes, un bar, pérgolas de bienvenida y contempla la construcción de un nuevo puente que unirá la zona de las pistas de tenis y la calle Príncipe de Asturias con el nuevo parque.

El gran complejo, que tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros es uno de los proyectos estrella que el Ayuntamiento de Almuñécar acometerá con financiación propia. El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, explicó que el Ayuntamiento está negociando un crédito bancario para sacar adelante todos los proyectos estratégicos que estaban incluidos en el paquete que la administración local presentó a distintas líneas de financiación europea pero que no han obtenido los recursos a los que optaban.

Lo que tienen claro, según subrayó Ruiz Joya, es que no van a renunciar a ninguno de ellos. Además del parque del agua, en este paquete de proyectos estratégicos se empezarán a tramitar en este mandato, Ruiz Joya ha incluido la nueva estación de autobuses, la peatonalización de la avenida Costa del Sol, la renovación del entorno de la Carrera de la Concepción, el apeadero de autobuses de La Herradura y la renovación del Parque El Majuelo.

Recreación del futuro Parque del agua de Almuñécar. IDEAL

Ruiz Joya ha recordado que estos proyectos por valor de 15 millones de euros se sumarán a las actuaciones que ya tienen la financiación atada gracias a los más de cinco millones de euros que se han concedido a Almuñécar en el marco de la subvención tramitada por la Diputación de Granada, la denominada línea EDIL de los fondos FEDER.

Las ayudas que ha gestionado la Diputación permitirán impulsar proyectos como la senda litoral, mejoras en la accesibilidad en las playas y un centro de excelencia e innovación de la fruta tropical.

Especial ilusión les hace además poder garantizar los fondos de un centro destinado a los mayores del municipio dentro de Senior Tropical, el nuevo complejo turístico de la Diputación provincial que permitirá a los mayores de la provincia veranear en la primera línea de la playa de Almuñécar a precio de coste.

Aún no está cerrado si el edificio municipal que se levantará dentro del complejo de la Diputación se destinará a centro de día o contará con servicios más amplios, pero sí tienen claro que se dedicará a las personas dependientes del municipio. Los planes avanzados por la Diputación pasan por licitar y adjudicar la obra del complejo Senior Tropical en el primer semestre de 2026 y la intención del Ayuntamiento es avanzar lo máximo posible en el proyecto para que las obras de su edificio puedan marchar paralelas. El presupuesto del complejo municipal para los mayores ha logrado 1,2 millones de euros de financiación.