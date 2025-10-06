Almuñécar estrenará su primer centro de día para mayores el 14 de noviembre Las instalaciones, con más de 650.000 euros de inversión, se ubican en la plaza mayor

Almuñécar inaugurará el próximo 14 de noviembre su primer centro de día para los mayores del municipio. Lo ha anunciado el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, en un encuentro con representantes de los medios de comunicación que han sido los primeros en participar en la iniciativa 'Un café con Juanjo alcalde', que llevará al regidor sexitano a reunirse con los distintos colectivos del municipio en las cafeterías de Almuñécar para fomentar la escucha activa.

Ruiz Joya se ha mostrado especialmente orgulloso del proyecto del centro de día para mayores de nueva construcción, que se ubica en la plaza mayor, en la entrada de Almuñécar. «Fue un compromiso que asumimos hace años y que, por fin, será una realidad, porque nuestros mayores son un pilar fundamental de este Ayuntamiento y de nuestra sociedad», ha señalado.

El nuevo equipamiento, ubicado en el edificio de Carbonell y que será gestionado por la empresa adjudicataria del servicio EDIA,ofrecerá atención integral a más de una treintena de mayores del municipio, con servicios de comedor, fisioterapia, estimulación cognitiva, asistencia sanitaria, peluquería y zona lúdica, entre otros.

«Fue el actual equipo de gobierno quien puso en marcha el centro de Día de La Herradura, ahora, después de mucho trabajo y esfuerzo, el municipio contará con su primer centro de día público, unas instalaciones en las que se atenderá a más de una treintena de mayores de Almuñécar en todos sus cuidados», ha apuntado.

El primer edil ha explicado que el centro está totalmente equipado y cumple con todos los estándares que marca la Junta de Andalucía para este tipo de instalaciones. El proyecto ha supuesto una inversión total superior a 650.000 euros, de los cuales 430.000 euros han sido aportados por la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y el resto con fondos municipales.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier García, ha valorado el trabajo técnico y de coordinación que ha hecho posible culminar este proyecto. «Ha sido una actuación compleja, adaptada a la normativa vigente en materia de accesibilidad y atención a personas dependientes, que ha contado con un gran esfuerzo de este área municipal para su adecuación y equipamiento», ha remarcado en el encuentro.

De igual modo, la concejala de Servicios Sociales, María del Carmen Reinoso, ha resaltado la trascendencia de este nuevo servicio para las familias sexitanas, señalando que el centro de día de Almuñécar «dará respuesta a una demanda histórica de nuestro municipio, ofreciendo a los mayores un espacio de convivencia, atención profesional y bienestar, y a las familias la tranquilidad de contar con un recurso público para atender a sus mayores».

«El 14 de noviembre será una fecha muy especial para Almuñécar y para nuestros mayores, porque culminamos un compromiso que asumimos con convicción y con el corazón», ha concluido el alcalde.