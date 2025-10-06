Almuñécar estrenará su nuevo mercado seis años después del derribo

Tras nueve polémicos años de idas y venidas hasta llegar a la demolición, un derribo por la vía de urgencia en pleno estado de emergencia, ... en abril de 2020 y varios tropezones a la hora de reconstruir el edificio, ahora sí, el culebrón del mercado de abastos de Almuñécar está a punto de llegar a su fin. El esperado nuevo edificio, al que seis años después podrán volver los antiguos adjudicatarios de los puestos, abrirá sus puertas a principios del próximo año.

Lo anunciaba este lunes el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, durante un encuentro con los medios de comunicación que estrena la serie de encuentros 'Un café con Juanjo alcalde', con el que el regidor sexitano abre un proceso de «escucha activa» de sus vecinos y que le llevará a reunirse con los distintos colectivos de la localidad.

Ruiz Joya confirmó que el próximo 22 de octubre se sortearán los puestos del nuevo mercado, sobre plano, y los antiguos adjudicatarios tendrán prioridad para cumplir el compromiso que adquirió con ellos. «Es un mercado diáfano, con mucha luz, que conjuga la modernidad pero mantiene la esencia tradicional», aseguró Ruiz Joya, que se mostró satisfecho del resultado final, a la espera de los remates de las obras.

«Hemos hecho un trabajo enorme, sorteando zancadillas e imprevistos», subrayó Ruiz Joya que recordó cómo en 2021 hubo que renegociar con la adjudicataria cuando la crisis de costes tras la pandemia, que disparó los precios volvió a amenazar la construcción del edificio. «Estoy orgulloso de cómo hemos sido capaces de reconducirlo», aseguró. Además, el alcalde explicó que, ante la próxima apertura, se están realizando mejoras en todo el entorno, como el soterramiento de contenedores e iluminación.