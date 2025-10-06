Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo mercado de Almuñécar. IDEAL

Almuñécar estrenará su nuevo mercado seis años después del derribo

El próximo 22 de octubre se sortearán los puestos y la apertura está prevista para principios de año

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:47

Comenta

Tras nueve polémicos años de idas y venidas hasta llegar a la demolición, un derribo por la vía de urgencia en pleno estado de emergencia, ... en abril de 2020 y varios tropezones a la hora de reconstruir el edificio, ahora sí, el culebrón del mercado de abastos de Almuñécar está a punto de llegar a su fin. El esperado nuevo edificio, al que seis años después podrán volver los antiguos adjudicatarios de los puestos, abrirá sus puertas a principios del próximo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  3. 3 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  4. 4

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  5. 5 El mayor almacén de trasteros de Granada
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  8. 8 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  9. 9 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almuñécar estrenará su nuevo mercado seis años después del derribo

Almuñécar estrenará su nuevo mercado seis años después del derribo