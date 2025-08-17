Gil Tamayo, en Albuñol: «La violencia no puede usarse en nombre de Dios»

El Arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, se ha trasladado hasta la parroquia de El Pozuelo, perteneciente al municipio granadino de Albuñol, para conocer ... de primera mano los daños que un joven ha causado en el interior del templo.

A las puertas de la parroquia, Gil Tamayo ha afirmado que «hay que ser enormemente respetuosos con la de nuestras convicciones y la de los demás. Desde ninguna confesión religiosa se justifica la violencia contra los otros. La violencia no puede usarse y menos en nombre de Dios».

«Esto nos duele profundamente y condenamos cualquier acto de este tipo. Es una profanación de un lugar sagrado y hiere los sentimiento de los católicos y los fieles de este pueblo», ha recalcado el Arzobispo.

Gil Tamayo también ha lamentado «que algunas personas resultaran heridas levemente al intentar evitar los daños mencionados y agradece su gran esfuerzo y riesgo, así como de la Guardia Civil y Bomberos de Motril y demás servidores públicos. Nuestra gratitud también a las parroquias e instituciones civiles que han ofrecido su ayuda para paliar los daños materiales, así como a quienes han mostrado su solidaridad con la comunidad católica».

«Este Arzobispado pide a los fieles desagraviar a Dios por este grave suceso y orar por la concordia y la paz entre todos, que han de ser el distintivo de los verdaderos ciudadanos y de los creyentes, a la vez que pide a las autoridades competentes, a quienes en justicia exclusivamente incumbe, el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley», ha resaltado.