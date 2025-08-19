Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un agente del Instituto Armado durante la inspección de un invernadero. IDEAL

Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca

Renuncia a su acta mientras Guardia Civil y la Inspección de Trabajo investigan en qué condiciones trabajaba el hombre, que murió de camino al centro de salud

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:10

El concejal de Agricultura del municipio de Gualchos-Castell de Ferro ha dimitido tras la muerte de un trabajador de su finca. El operario, un ... joven de 32 años y origen ruso, había acudido a un invernadero a blanquear y colocar los plásticos junto con su cuadrilla y comenzó a sentir malestar. Sus compañeros lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero murió cuando recibía asistencia sanitaria.

