Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca

El concejal de Agricultura del municipio de Gualchos-Castell de Ferro ha dimitido tras la muerte de un trabajador de su finca. El operario, un ... joven de 32 años y origen ruso, había acudido a un invernadero a blanquear y colocar los plásticos junto con su cuadrilla y comenzó a sentir malestar. Sus compañeros lo trasladaron al centro de salud más cercano, pero murió cuando recibía asistencia sanitaria.

La Guardia Civil e Inspección de Trabajo se han hecho cargo de la investigación. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado 12 de agosto pero no habían trascendido hasta el momento. De acuerdo con fuentes del Instituto Armado, esta persona se habría sentido indispuesta y fue trasladada en un vehículo al centro de salud de Castell de Ferro, lugar en el que falleció inmediatamente tras referir dolor torácico.

El hombre comenzó su jornada laboral temprano y sobre las 10.30 horas se certificó su muerte. Los sanitarios le reanimaron e hicieron todo lo posible por salvar su vida, pero sin resultados.

Se investiga si previamente se encontraba trabajando en un invernadero de la zona y, en tal caso, las condiciones de la relación laboral. Además, la Guardia Civil tendrá que determinar si el hombre estaba sin contrato de trabajo.

Desde la Inspección de Trabajo apuntan a IDEAL que hay una orden de servicio abierta. Sin embargo, todavía no tienen «datos certeros». «Estamos a la espera del atestado de Policía Judicial y de información sobre la autopsia», responden a preguntas de este medio. El invernadero donde habría acudido el trabajador a prestar sus servicios es de un concejal socialista, formación que lidera el Ayuntamiento de la localidad. Por ahora, el edil, responsable del área de Agricultura, no está investigado por lo sucedido. El edil es uno de los siete concejales que integran el equipo de gobierno.

De acuerdo con fuentes municipales, el hombre ha presentado su dimisión, que se hará efectiva en el próximo pleno local previsto para septiembre.

Dimisión del concejal

Según vecinos de la localidad, tanto el hombre como su familia se encuentran muy afectados por lo ocurrido. El edil presentó su dimisión de forma voluntaria dos días después del suceso luctuoso. Según explican fuentes de su entorno, el hombre cuenta con una cuadrilla fija y habitual de trabajadores, a los que tiene dados de alta y cuyo empleo mantiene durante toda la campaña. Sin embargo, contrató los servicios de una cuadrilla externa para el cambio de plásticos en el invernadero y desconocía su situación.

«Está muy afectado, ha dimitido por responsabilidad. No se encuentra bien anímicamente y no quería que el asunto afectará al pueblo y al Ayuntamiento», concluyen esas mismas fuentes.

Es el tercer trabajador fallecido en lo que va de mes. Este mismo fin de semana un incendio se ha cobrado la vida de dos operarios de una fábrica de aceite en Pinos Puente. En lo que va de año, las víctimas son a ocho.