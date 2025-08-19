Confunden a un técnico que revisaba un tendido eléctrico con un parapentista accidentado

LLa colaboración ciudadana es un bien social que conviene preservar y fomentar. Los avisos de la gente a las fuerzas de seguridad o los servicios ... de emergencia pueden servir para salvar vidas o impedir delitos. Pero como ocurre con todo, no es una herramienta perfecta. También hay fallos, falsas alarmas que al final se quedan en nada.

Fue lo que ocurrió este pasado fin de semana en Granada, que fue particularmente aciago: la madrugada del domingo, dos trabajadores murieron en un incendio en una fábrica de aceite de Pinos Puente; poco después, un hombre le pegó fuego a una iglesia en Albuñol y, como colofón, la Costa Tropical se vio sacudida por los efectos de un reventón térmico que vació las playas y forzó a trabajar a destajo a los socorristas. Entre tantos sucesos estuvo a punto de colarse una noticia que no llegó a nacer y, precisamente por ello, ha terminado siendo noticia. A media mañana del turbulento 17 de agosto, una persona alertaba de que un parapentista había chocado contra un tendido eléctrico y el piloto estaba colgado entre los cables.

No pintaba bien. El percance se habría producido junto a la A-44, la autovía que une la capital con el litoral granadino. El 112 trasladó la información a la Guardia Civil y Bomberos. Un equipo de estos últimos y una patrulla del instituto armado se desplazaron hasta el lugar de los hechos señalado por el testigo. Y sí, efectivamente, había un hombre encaramado a una torre de alta tensión, pero no era la víctima de un accidente: era un técnico que estaba revisando la instalación, según detallaron a IDEAL fuentes del propio 112.

Conclusión: los rescatadores tuvieron que recoger cable –valga en este caso la expresión– y volverse por donde habían venido.