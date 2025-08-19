Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un técnico repara un tendido eléctrico en la provincia de Murcia.

Confunden a un técnico que revisaba un tendido eléctrico con un parapentista accidentado

La falsa alarma obligó a movilizar a un equipo de bomberos y a una patrulla de la Guardia Civil de Granada

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:11

LLa colaboración ciudadana es un bien social que conviene preservar y fomentar. Los avisos de la gente a las fuerzas de seguridad o los servicios ... de emergencia pueden servir para salvar vidas o impedir delitos. Pero como ocurre con todo, no es una herramienta perfecta. También hay fallos, falsas alarmas que al final se quedan en nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Confunden a un técnico que revisaba un tendido eléctrico con un parapentista accidentado

Confunden a un técnico que revisaba un tendido eléctrico con un parapentista accidentado