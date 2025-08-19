Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo

Conforme salieron del hospital, tuvieron que volver. Atracan a una pareja en las inmediaciones del Virgen de las Nieves y el hombre de 56 años ... de edad, tuvo que recibir de nuevo asistencia médica tras correr detrás del presunto atracador de su mujer y encararse con él. Se quedó en shock, no podía respirar ni articular palabra. El ladrón tampoco salió ileso.

Los hechos tuvieron lugar a las 00.30 horas de la madrugada del pasado 17 de agosto. La mujer, residente de Murcia, se encontraba en la calle Doctor Azpitarte cuando un varón, un chico de 23 años, le arrebató de un tirón una cadena que llevaba en el cuello. A consecuencia de la sacudida, cayó al suelo por la violencia que empleó el presunto agresor. De hecho, de acuerdo con fuentes policiales, la mujer aseguró que la arrastró ligeramente por la calle antes de que la cadena de oro se rompiera.

El individuo vestía una colorida camiseta de rayas horizontales y huyó en dirección Triunfo. La pareja de la víctima no se lo pensó dos veces: el marido de la mujer y tres ciudadanos más que presenciaron los hechos corrieron en busca del autor. La persecución terminó varios calles más allá frente al parque del Triunfo. La mujer llamó a la Policía Nacional, que difundió un comunicado a las demás dotaciones y emprendieron la búsqueda del autor de este supuesto robo.

«Al ladrón, al ladrón»

La detención la llevaron a cabo agentes de la Policía Local, que fueron interceptados por un grupo de transeúntes en la zona. La patrulla recibió el aviso de que dos varones se habían enzarzado en una pelea, mientras uno de los implicados pedía auxilio y gritaba «al ladrón, al ladrón».

La Policía Local encontró a ambos hombres tirados en el suelo en su forcejeo. Los agentes intervinieron, sujetándoles a ambos. El señor aseguraba que su contrincante había robado a su mujer. Sin embargo, rápidamente la patrulla se percató del malestar del mayor. El hombre sufría una nueva bajada de tensión y se encontraba muy mareado. «Estaba agotado y tuvieron que llamar a los servicios sanitarios. Jadeaba y se encontraba en muy mal estado físico», explicaron a IDEAL unos testigos presenciales de los hechos.

Después de una primera asistencia, el señor, también natural de Murcia, tuvo que ser trasladado al hospital Virgen de las Nieves. Además, durante la trifulca se le cayó el teléfono móvil y se le rompió la pantalla. Tras su detención, el presunto agresor también fue trasladado, pero al centro de salud de Gran Capitán, para ser asistido por heridas de carácter leve.

En el cacheo, la policía no encontró la cadena de oro rosa de la mujer. Las fuentes policiales consultadas por IDEAL apuntan que se desprendió de ella antes de ser interceptado. Eso sí, encontraron en el bolsillo del pantalón una cadena de oro amarillo por lo que probablemente proceda de otro hecho delictivo. Los agentes entregaron también un móvil apagado por si no era del detenido.