Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada Ramón L. Pérez

Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo

Se enzarzó con el ladrón que presuntamente vapuleó a su mujer y éste también acabó herido leve en Urgencias

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:10

Conforme salieron del hospital, tuvieron que volver. Atracan a una pareja en las inmediaciones del Virgen de las Nieves y el hombre de 56 años ... de edad, tuvo que recibir de nuevo asistencia médica tras correr detrás del presunto atracador de su mujer y encararse con él. Se quedó en shock, no podía respirar ni articular palabra. El ladrón tampoco salió ileso.

