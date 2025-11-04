CSIF exige a la Junta una «respuesta inmediata ante el claro deterioro de la convivencia» en las aulas
El sindicato asegura que el 73% del profesorado granadino ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar, pero solo el 9% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia
Ideal
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:25
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública en Granada y en Andalucía, ha «lamentado» el suceso ocurrido ... este martes en el Instituto de Albuñol, donde un alumno ha herido con arma blanca a otro y ha deseado «una pronta recuperación al menor herido, solidarizándose con toda la comunidad educativa».
El sindicato ha subrayado la «necesidad de contar con más recursos de personal especializado para frenar el crecimiento de la conflictividad en las aulas» y ha inistido a la Junta de Andalucía que «es el momento de ampliar las plantillas docentes de forma estructural, reducir el número de alumnos por clase y aumentar el número de profesionales de Orientación Educativa».
CSIF ha recordado que «la mitad de la plantilla de la educación pública, especialmente la de Secundaria, ha sufrido situaciones de violencia, principalmente insultos y amenazas por parte del alumnado, y agresiones físicas (uno de cada diez), según un estudio realizado por la organización a finales del pasado curso, sin tener el respaldo de la administración educativa andaluza para la gestión de estos conflictos».
La responsable de Educación de CSIF Granada, Emilia Santos, ha denunciado la «vulnerabilidad del profesorado» y ha pedido «actuaciones precisas para garantizar que los centros educativos sean siempre espacios seguros, evitando agresiones, tanto al personal docente como al alumnado». Santos ha subrayado que el profesorado «tiene derecho a realizar su trabajo con respeto y el alumnado a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje que se realice con seguridad».
