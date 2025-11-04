Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patio del instituto de Albuñol donde se ha producido el incidencite. MJ Arrebola

CSIF exige a la Junta una «respuesta inmediata ante el claro deterioro de la convivencia» en las aulas

El sindicato asegura que el 73% del profesorado granadino ha gestionado personalmente situaciones de acoso escolar, pero solo el 9% se siente plenamente capacitado para intervenir con eficacia

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical de la educación pública en Granada y en Andalucía, ha «lamentado» el suceso ocurrido ... este martes en el Instituto de Albuñol, donde un alumno ha herido con arma blanca a otro y ha deseado «una pronta recuperación al menor herido, solidarizándose con toda la comunidad educativa».

