Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle Instituto, en Albuñol, donde han tenido lugar los hechos. MJAT

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol

El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado a un centro médico

Diego Callejón
MJ Arrebola

Diego Callejón y MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

Un niño de doce años ha sido apuñalado esta mañana por un compañero de trece en el instituto la Constraviesa de Albuñol. De acuerdo con ... la información del servicio de Emergencias, el suceso ha tenido lugar a las 08.24 horas de la mañana de este martes. El menor, que presenta varias heridas de arma blanca, ha sido trasladado de urgencia a un centro médico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol

Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol