Entrada al I.E.S. La Contraviesa de Albuñol. MJAT
Apuñalado en Albuñol

El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»

El director del I.E.S. La Contraviesa califica lo ocurrido de «hecho excepcional» y afirma que se ha aplicado la «medida disciplinaria máxima»

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

Un apuñalamiento ocurrido esta mañana en el I.E.S. La Contraviesa de Albuñol ha terminado con un menor ingresado en el Hospital Santa Ana de Motril ... . De acuerdo con declaraciones de Jorge Mora, director del centro, al periódico IDEAL, los hechos han tenido lugar en el aula «antes de que el profesor llegara a clase». Se trata de dos niños de 1º de la E.S.O. de nacionalidad española. Las puñaladas habrían tenido lugar por debajo del hombro de la víctima, en la parte frontal.

