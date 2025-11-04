El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»

Un apuñalamiento ocurrido esta mañana en el I.E.S. La Contraviesa de Albuñol ha terminado con un menor ingresado en el Hospital Santa Ana de Motril ... . De acuerdo con declaraciones de Jorge Mora, director del centro, al periódico IDEAL, los hechos han tenido lugar en el aula «antes de que el profesor llegara a clase». Se trata de dos niños de 1º de la E.S.O. de nacionalidad española. Las puñaladas habrían tenido lugar por debajo del hombro de la víctima, en la parte frontal.

El propio Mora asegura a IDEAL que «las dos familias han llegado inmediatamente después de producirse los hechos» y que «no ha habido ningún problema entre ellas», dado que los menores implicados «son amigos». Además, explica que «son chicos totalmente normales sin antecedentes de mala conducta».

Igualmente, el director explica que no se han suspendido las clases, y que prosiguen «con total normalidad». Desde el instituto se ha practicado «la medida disciplinaria máxima», dado que es «una falta grave», y se ha procedido a la expulsión cautelar del menor durante 30 días.

«Los compañeros de los menores se encuentran bien, no hay mucho revuelo», afirma el director, quien también ha agradecido «la rápida actuación de Guardia Civil, Policía Local de Albuñol e inspección educativa», que se han trasladado al lugar de los hechos de manera inmediata.