Guardia Civil y Policía Local frente a la iglesia de Albuñol este lunes. MJ Arrebola
Fuego en Albuñol

«Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»

Los vecinos y devotos de El Pozuelo lamentan lo ocurrido en la tarde del domingo, cuando un joven destrozó la iglesia del pueblo: «Entré y lo vi con mis propios ojos: los santos estaban destrozados, sin cabeza, sin brazos… una imagen terrible»

MJ Arrebola

MJ Arrebola

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:12

La tarde de ayer quedará grabada durante muchos tiempo en la memoria de los vecinos de El Pozuelo como una de las «más tristes» que ... recuerdan. Un joven entró en la iglesia de Santiago Apóstol, patrón del pueblo, y con martillo en mano destrozó las imágenes, puertas y mobiliario, llegando incluso a provocar un incendio en el interior.

