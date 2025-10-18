Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reflejo de un alumno víctima de acoso escolar. IDEAL

La comunidad educativa reclama que se simplifiquen los protocolos contra el acoso

El suicidio de la niña de Sevilla pone en alerta a docentes y familias de la provincia de Granada, que piden más recursos para frenar el 'bullying'

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:38

Comenta

El acoso escolar está a la orden del día y, si no se actúa a tiempo, las consecuencias pueden ser terribles. Desgraciadamente, esta misma semana ... se ha podido ver en Sevilla, donde una menor de 14 años se habría suicidado tras dos años sufriendo 'bullying' por parte de unas compañeras del colegio. Su familia ya lo había denunciado al centro, pero este no activó los protocolos establecidos por la Junta de Andalucía, según ha confirmado Inspección de Educación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  3. 3 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  4. 4

    «Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»
  5. 5 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  6. 6

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»
  7. 7 La caída de unas planchas de aislante provoca un atasco kilométrico en la Circunvalación
  8. 8 La UD Maracena se muda a Los Cármenes en su partido de Copa ante el Valencia: hay mucha demanda de entradas
  9. 9 Descubren un local clandestino de Granada destinado al consumo de cachimbas con tres armas dentro
  10. 10

    La operación contra el narco se extendió por hasta 25 pueblos de tres provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La comunidad educativa reclama que se simplifiquen los protocolos contra el acoso

La comunidad educativa reclama que se simplifiquen los protocolos contra el acoso