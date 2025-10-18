Educación defiende la eficacia de los protocolos establecidos pese a la desgracia ocurrida en Sevilla

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, defendió ayer la eficacia de los protocolos de acoso escolar tras el suicidio ... de una joven de 14 años en Sevilla, que se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso.

En este sentido, Castillo subrayó en declaraciones a medios que estos procedimientos tienen «buenos resultados» y cuentan con «medidas específicas» para la detección de cada incidente, como la comunicación con las familias o con los servicios sanitarios, así como la adopción de acciones tanto dentro del centro como en el entorno familiar, al tiempo que ha defendido su utilidad frente al debate sobre la necesidad de simplificar y desburocratizar estos protocolos. «Una de las cosas que hemos hablado mucho en estos años es acerca de la necesidad de la simplificación de la desburocratización en los centros educativos, y una de las cosas que yo siempre digo es que lo único que no tocamos son los protocolos, porque los protocolos son una garantía, una garantía para el centro, una garantía para el alumnado, una garantía para el profesorado», expresó Castillo a los medios.

Según la consejera, su correcta aplicación permite evaluar el riesgo, intervenir de manera temprana y garantizar un seguimiento individualizado del alumnado afectado, asegurando tanto la protección de la víctima como la corrección de la conducta de los presuntos agresores.

Por otro lado, la titular de Educación subrayó que la prevención y gestión del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre centros educativos, familias y la sociedad en general. Castillo señaló que, aunque los colegios realizan un esfuerzo constante para inculcar valores como el respeto, la empatía y la colaboración, la intervención eficaz requiere también la implicación de los padres y del entorno del alumnado.