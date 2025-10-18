Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María del Carmen Castillo. IDEAL

Educación defiende la eficacia de los protocolos establecidos pese a la desgracia ocurrida en Sevilla

La prevención y gestión del acoso escolar es una responsabilidad compartida entre centros educativos, familias y la sociedad en general apunta la consejera

E. P.

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:37

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, defendió ayer la eficacia de los protocolos de acoso escolar tras el suicidio ... de una joven de 14 años en Sevilla, que se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso.

