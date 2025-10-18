Capitán Sol, la app 'antibullying' que nace en Granada

Lleva antifaz, también capa, y una letra 'C' bien grande en el pecho. Se llama Capitán Sol y es la mascota de la nueva aplicación ' ... antibullying' que se está diseñando en Granada. Dirigida tanto a alumnos como a padres y profesores, servirá para registrar denuncias por acoso escolar en centros educativos de todo el país.

La app estará conectada con Alertcops, así que policía y Guardia Civil recibirán un aviso inmediato cuando se denuncie un caso. «Pero el objetivo principal es dar apoyo a los posibles afectados, facilitando el trámite y generando una estadística, pudiendo consultar en un mapa las cifras exactas de cada centro», explica su impulsor, José María Pedrajas.

Él es el padre que el pasado abril denunció en redes sociales el 'bullying' que su hijo de 12 años y un amigo habrían estado sufriendo desde noviembre de 2024 en el IES Severo Ochoa de la Chana. El caso, que se viralizó, se saldó con tres alumnos expulsados. Ahora, José María trabaja en esta herramienta para ayudar a otros niños y adolescentes.

«Hay que gobernar la nave. Ellos son nuestros soletes, los que te dan luz cuando llegan a casa. No podemos perderlos», subraya este padre. Así, Capitán Sol será pronto un nuevo aliado contra el acoso escolar.