Juan Marín insiste en que no ha pactado con el PP la alternancia en la alcaldía de Granada El vicepresidente de la Junta asegura que su formación no ha llegado a ningún acuerdo con Vox para darle una concejalía PABLO RODRÍGUEZ Granada Martes, 18 junio 2019, 13:34

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este martes que Luis Salvador será el alcalde de Granada durante los próximos cuatro años y ha advertido de que su formación no ha firmado ningún documento con Vox para que los de Abascal entren en el gobierno de la capital nazarí.

El líder de Ciudadanos en Andalucía ha dicho que su partido sólo ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y ha insistido en que el pacto «es de cuatro años de Luis Salvador» al frente del gobierno. «A partir de ahí, lo que otras formaciones puedan decidir tendrán que explicarlo ellas mismas», ha afirmado.

Marín también ha descartado la posible entrada de Vox en el gobierno de la capital nazarí, como ya hiciera ayer el alcalde, y ha explicado que su formación no ha firmado nada con el partido que lidera Onofre Miralles. «No sé qué acuerdo tiene con PP; no nos podemos vincular a un documento que no hayamos firmado», ha dicho.