Luis Salvador dará una vicealcaldía al PP El alcalde de Granada, esta mañana en Bibrrambla / PEPE MARÍN Tras la amenaza de moción de censura de Vox, el alcalde de Cs no descarta que el partido asuma concejalías PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Lunes, 17 junio 2019, 12:32

Luis Salvador, nuevo primer edil de la ciudad, ha visitado esta mañana la plaza Bibrrambla para presentar el primer premio de las carocas, dentro de la programación prevista para el Corpus. A preguntas de los periodistas sobre el incierto reparto de concejalías y el acuerdo no escrito para gobernar la ciudad, Salvador, cabeza visible de Cs en Granada, ha adelantado que van a redefinir las áreas del Ayuntamiento. «Los acuerdos estarán dentro de los programas electorales de los partidos y por esta razón no hay nadie que se pueda sentir engañado. Avanzo que habrá tres tenencias de alcaldía, para el PP y Cs. Crearemos la figura de vicealcalde que sustituya al teniente de alcalde y corresponderá al PP«, ha concluido.

El alcalde también ha adelantado que mañana habrá un encuentro en Madrid con el secretario Del PP Teodoro García Egea, Fran Hervías, Sebastián Pérez y él mismo para cerrar el acuerdo. Reunión en la que no estará Vox. Sin embargo, Salvador se desdice de sus primeras declaraciones tras el pleno y ante la amenaza de Macarena Olona, diputada de Vox por Granada, sobre presentar una moción de censura si no entran en el gobierno, afirma que es «demasiado pronto para que nadie tenga tensiones. Nosotros en Granada aún no hemos tenido conversaciones, la vamos a rematar mañana. A todos los granadinos les trasladaremos cuál es la estructura. Se tratará de que todos estén satisfechos. Este proyecto no es de nadie en particular y es de los 14 concejales».

Luis Salvador también ha manifestado que «Vox es un partido que está dentro del arco parlamentario y los acuerdos que cerremos siempre estarán dentro de la Constitución con un común denominador entre los tres aliados de gobierno. Todos hemos oído las posturas de la formación a nivel nacional y una vez que está confirmado el mapa que queremos plantear nos sentaremos a hablar».

«Todos ustedes están en la calle y escuchan», ha reiterado Luis Salvador. Sobre las líneas rojas a Vox antes de que se celebraran las elecciones dice que la política «está viva, el mapa político está cambiando en toda España».

Lo que sí ha descartado Salvador es pronunciarse sobre si será alcalde para los próximos 4 años. «Nadie me podrá reprochar que yo he anticipado cosas antes de decirlo con nuestros socios de gobierno». A pesar de que no lo hace público, el regidor admite que en el acuerdo previo para cerrar la alcaldía sí está definido si mantendrá la plaza del Carmen durante dos o cuatro años. Pero los granadinos no tienen, de momento, esa información.