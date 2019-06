Salvador aseguró el sábado que Vox no entraría en el gobierno de Granada Luis Salvador atiende a los medios tras ser proclamado alcalde / RAMÓN L. PÉREZ El alcalde de Granada explicó que «una cuestión es formar parte del equipo de gobierno y otra cuestión es formar parte del organigrama municipal en algunas funciones» R. I. GRANADA Lunes, 17 junio 2019, 10:10

Después de la constitución del nuevo Ayuntamiento de Granada, el alcalde Luis Salvador dejó claro que Vox no formaría parte de su futuro gobierno: «Vox no va a estar dentro del gobierno». Así de tajante se mostraba Salvador ya investido como alcalde, aunque también aclaraba que tendrían en cuenta las «aportaciones» de la formación liderada por Onofre Miralles «porque es alguien que ha aportado tres votos». Hoy Macarena Olona ha amenazado con una moción de censura si no entran en el gobierno de la ciudad.

«Una cuestión es formar parte del equipo de gobierno y otra cuestión es formar parte del organigrama municipal en algunas funciones. No tiene nada que ver», explicó Luis Salvador. El alcalde de Granada no quiso entrar en ese momento en quién fomará parte del gobierno de la ciudad, asegurando que se constituirá «un gobierno de estabilidad que dure 4 años y el resto de aspectos que tienen que ver con un acuerdo de coalición, que se iba a producir entre dos partidos con la incorporación de un tercero en el que hacía falta sus apoyos, lo vamos a terminar de cerrar la semana que viene con toda la estructura. No sólo ya del equipo de gobierno, también el rol que va a desempeñar cada uno y todo lo que tiene que ver con los próximos 4 años».

Salvador también explicó que «en este momento lo que está cerrado es el sustento de la base programática a 4 años que tenemos que terminar de definir. Es un proyecto estable a 4 años de regeneración y aquí tienen al alcalde, ya está».