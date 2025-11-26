Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La chef de Faralá tras ganar la Estrella Michelin: «Ofrecemos una cocina sencilla; valoramos el producto»

La cocinera granadina reconoce que estaba «muy nerviosa» tras comprobar que su presencia en la gala de Málaga no era simple cortesía

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

La vecina Málaga fue el escenario de la gala en la que un restaurante de Granada capital consiguió su primera estrella Michelin. Faralá se llevó ... uno de los premios gordos de la noche y su chef, Cristina Jiménez, no podía estar más contenta y, a la vez, aliviada: «Ya me siento mejor, ya los nervios han pasado, pero al principio muy nerviosa, demasiado».

