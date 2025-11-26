La chef de Faralá tras ganar la Estrella Michelin: «Ofrecemos una cocina sencilla; valoramos el producto»

La vecina Málaga fue el escenario de la gala en la que un restaurante de Granada capital consiguió su primera estrella Michelin. Faralá se llevó ... uno de los premios gordos de la noche y su chef, Cristina Jiménez, no podía estar más contenta y, a la vez, aliviada: «Ya me siento mejor, ya los nervios han pasado, pero al principio muy nerviosa, demasiado».

Reconoció que llegaron a pensar que solo habían recibido la invitación para acudir a la gala «porque estamos aquí en Andalucía, estamos cerca y ya», pero no.

Cristina explica a los granadinos y visitantes que decidan comer en Faralá que «van a encontrar una cocina sencilla, que valoramos el producto, tratamos bien el producto, nos centramos en hacer unas buenas salsas y hacer un buen trabajo». Insiste en que «no es una cocina así como de concepto, de cosas complicadas de entender o de contarle al cliente». Entre los productos estrella que trabaja en Faralá, «la gamba roja y el salmonete de Motril» gana protagonismo.

La chef recordó sus años lejos de casa, en Girona, antes de volver a Granada para cambiar las reglas a sus 32 años. Su intención era «ofrecer otra cosa y que la gente que venga lo valore, que no solo es Granada tapa».

Por su parte, Lidia Outeda, sumiller y jefa de sala de Faralá, reconoció estar emocionada y aliviada. «Nos hemos sentido como con 80 kilos menos, porque veníamos con un angustia interior importante», se sinceró. La sumiller, además, sentía que esto, que «pasa una vez en la vida» «tenía que ser hoy, 25 de noviembre, un día muy importante también».

Máxime en un negocio sustentado por cuatro mujeres, algo que se nota, pues cuenta con «una sala femenina, una sala en la que somos muy coquetas, nos gusta el detalle, nos gusta que la gente se vaya y te diga, oye, muchísimas gracias, ha sido un placer y os sois encantadoras». Un equipo de trabajo joven en el que «encuentras mucha entrega en gente tan jovencita; hay una sinergia fantástica, es increíble».

Lidia tenía claro que este era su camino, pues «me gusta charlar, que me digan cómo se sienten y saber entender al cliente». Tanto que su madre le repetía: «Lidia, tú siempre para hablar con la gente y cara al público, tú para estar escondida nunca».

La sumiller recomendó sus preferencias para celebrar un momento tan importante para Faralá: «Sin duda alguna con Serendipity, de Bodegas Toral, una uva Torrontés, autóctona de Granada. Hacen un vino espectacular».