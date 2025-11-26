Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Menú Alborán de Faralá resalta el producto de nuestra Costa Tropical y ofrece una propuesta gastronómica basada en pescado Ariel C. Rojas

Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital

El restaurante cuenta con tres menús degustación con claro protagonismo del producto de la tierra

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:55

El restaurante Faralá se convierte en el gran referente de la cocina granadina tras conseguir una estrella Michelin, la primera con la que cuenta un ... restaurante de la capital. La prestigiosa guia francesa ha destacado el buen hacer de la cocinera Cristina Jiménez y los tres menús que ofrece un establecimiento que también tiene una destacada programación de flamenco. Además, el local alberga El Quejío Wine Bar, un selecto bar de vinos en el que los platos de Cristina Jiménez también brillan con luz propia.

