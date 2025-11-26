Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital

El restaurante Faralá se convierte en el gran referente de la cocina granadina tras conseguir una estrella Michelin, la primera con la que cuenta un ... restaurante de la capital. La prestigiosa guia francesa ha destacado el buen hacer de la cocinera Cristina Jiménez y los tres menús que ofrece un establecimiento que también tiene una destacada programación de flamenco. Además, el local alberga El Quejío Wine Bar, un selecto bar de vinos en el que los platos de Cristina Jiménez también brillan con luz propia.

MÁS INFORMACIÓN Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital

Pero, ¿qué se come en Faralá? El equipo de trabajo del restaurante lanzó en la primavera de este 2025 una propuesta gastronómica en la que se incluía un nuevo menú basado íntegramente en el pescado y el marisco del mar de Alborán. Se unió a las dos propuestas para completar tres menús degustación con un claro protagonismo del producto de la tierra y un homenaje a la cocina granadina en toda su extensión.

El Menú Alborán (120 euros por persona), permite hacer un amplio y generoso recorrido por los pescados más selectos y el marisco más exquisito del Mediterráneo que baña la Costa Tropical. Incluye:

-Boquerón en vinagre y patata suflé

-Gazpacho

-Tomate aliñado

-Sándwich de ventresca

-Quisquilla y Tapioca

-Tartaleta de trucha de Riofrio

-Esturión y caviar

-Caballa y ajoblanco

-Gamba roja

-Raya y coco

-Rodaballo y espinacas

-Salmonete, zanahoria y galanga

-Hidromiel y Tagete

-Cabra y mango

-Caramelo, vainilla y palo cortado

-Petit fours

La magia del Albaicín (93 euros por persona), con diez pases en los que se combinan tanto las verduras como los pescados y las carnes, es el segundo menú más amplio de la oferta de Faralá. El menú consta de:

-Tomate aliñado

-Tartaleta de trucha de Riofrio

-Pastela moruna

-Falafel

-Esturión y caviar

-Quisquillas de Motril

-Raya y coco

-Guisantes e hinojos

-Rodaballo y cereza

-Cordero y patata suflé

-Hidromiel y Tagetes

-Caramelo, vainilla y palo cortado

-Petit fours

Para aquellos que prefieran una propuesta más senciall, el menú más corto, Susurros del Sacromonte (70 euros por persona), cuenta con siete pases y también es muy variado. El menú incluye:

-Tomate aliñado

-Pastela moruna

-Falafel

-Puerro y Beurre Blanc

-Raya y coco

-Guisantes e hinojos

-Rodaballo y espinacas

-Cordero y cereza

-Caramelo, vainilla y palo cortado

-Petit fours

Las influencias de gastronomías como la tailandesa o la colombiana se incorporan a través de productos como el coco en la salsa meunière que acompaña a la raya o en la galanga que va con el salmonete, pero siempre de una manera muy sutil, de forma que el protagonismo sea siempre de producto principal.

Los vinos

Todos los menús incluyen una opción de maridaje de 64, 48 y 34 euros, respectivamente.

Al frente de la sala de Faralá se encuentra Lidia Outeda, que también es la sumiller. Para el nuevo Menú Alborán de esta temporada, lo apuesta todo al blanco. A la hora de preparar el maridaje para el Menú Alborán, Lidia tiene claro que el protagonismo había que dárselo al plato, al producto. Y que, por eso, aunque hubieran podido encajar algunos tintos suaves; ha reivindicado esos blancos. Los hay de denominaciones de origen diferentes. Además de los de Granada, los hay de Jerez, de La Rioja y cavas del Penedés o de Rías Baixas.