Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital

El restaurante Faralá ha sido reconocido con una estrella Michelin por la prestigiosa guía gastronómica francesa en la gala que se celebra esta noche en ... Málaga.

Michelin ha destacado el buen hacer de la cocinera Cristina Jiménez y los tres menús que ofrece un establecimiento que también tiene una destacada programación de flamenco de altísima calidad.

Además, el local alberga El Quejío Wine Bar, un selecto bar de vinos en el que los platos de Cristina Jiménez también brillan con luz propia.

Ampliar La chef Cristina Jiménez. Ariel C. Rojas

Antonio Outeda, el dueño de Faralá, nos dice que está en una nube, como en un sueño. «¡Todavía sigo sin creérmelo! He visto a Cristina con la chaquetilla puesta y estamos muy contentos. Creo también que es importante para Granada, que por fin está donde tiene que estar», cuenta a IDEAL.

Este singular local del casco antiguo, que con su nombre rinde tributo a los vistosos volantes que adornan los típicos vestidos flamencos, se encuentra en un primer piso, pues a pie de calle está El Quejío Wine-Bar, un espacio más informal donde también organizan exhibiciones de cante y baile en directo.

El restaurante, como tal, centra su propuesta en la actualización del recetario tradicional granadino de la mano de la chef Cristina Jiménez, que a través de tres interesantísimos menús degustación (Susurros del Sacromonte, La magia del Albayzin y Alborán) nos propone un viaje gastronómico por los sabores de la provincia para que descubramos la Saladilla (un pan típico de Granada), los guisantes de Huétor, la carne del cordero segureño, el caviar ecológico de Riofrío, la curiosa combinación de Hidromiel y Tagates... ¡Se puede reservar un paquete que combina la cena con el espectáculo!

Por otra parte, el cocinero cordobés Periko Ortega, galardonado con una estrella Michelin en su restaurante ReComiendo, es el responsable de la carta del recién abierto restaurante Nervio, en el Hotel Meliá de Granada.