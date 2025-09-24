La CGE alerta del «inasumible coste» de las bajas laborales para las empresas de Granada Unas jornadas analizan el impacto de la evolución de la IT que se sitúan en máximos históricos

La vicepresidenta de la CGE Concha de Luna flanqueada por el director de Zona de Andalucía Oriental de Umivale Activa; Israel Orenes, el director provincial del INSS Pablo García y el delegado de Salud de la Junta, Indalecio Sánchez-Montesinos.

Mercedes Navarrete Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:42 | Actualizado 15:47h.

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y la mutua Umivale Activa han alertado este miércoles del «inasumible» coste del absentismo por incapacidad temporal (IT), que se sitúa en máximos históricos y que en Granada representa ya un 5,1% de jornadas laborales perdidas sobre las potenciales. Es el mensaje que ha lanzado este miércoles la Confederación Granadina de Empresarios durante las jornadas en las que se ha presentado el estudio 'Evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en Confederación Granadina de Empresarios España', elaborado por Umivale Activa en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Según este estudio, en los últimos cinco años, los procesos de baja laboral han aumentado de forma sostenida, alcanzando un crecimiento del 44,3% entre 2018, cuando el porcentaje de jornadas perdidas era del 3,5%, y 2023.

Además, los empresarios se han mostrado especialmente preocupados por los datos de bajas de larga duración (más de 365 días), con una tasa de prevalencia en Granada de un 9,1% por cada 1.000 trabajadores; así como el índice de repetidores (trabajadores que acumulan más de un proceso en 12 meses), que suponen un 10,7% del total.

Según los datos puestos sobre la mesa en las jornadas de la CGE, el incremento que ha experimentado el absentismo laboral en la provincia se sitúa muy por encima de la media de Andalucía (34%), donde el porcentaje de jornadas perdidas por incapacidad temporal en Régimen General también alcanza el 5,1%. Esto supone un coste estimado de 10.000 millones de euros, equivalentes al 5% del PIB regional.

En la presentación del estudio han participado Concha de Luna, vicepresidenta de la CGE; Israel Orenes, director de Zona de Andalucía Oriental de Umivale Activa; Indalecio Sánchez-Montesinos, delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada; y Pablo García, director provincial del INSS en Granada.

La vicepresidenta de la CGE ha apuntado que el absentismo «es un problema sistémico» que se ha convertido «en uno de los mayores retos» a los que se enfrenta nuestra economía. «Las cifras no nos dejan margen de maniobra», ha advertido». «Esto es inasumible para las empresas. Y más todavía en un tejido empresarial como el nuestro, donde el 99% son pymes que, en muchos casos, no tienen los recursos necesarios para reemplazas a estos trabajadores», ha indicado Concha de Luna, recordando que el absentismo «tiene un elevado impacto en la productividad y la competitividad de la empresa».

De ahí que la CGE haya lanzado un mensaje a las administraciones competentes y al resto de agentes implicados para que se articulen las medidas necesarias «para acabar con las ineficiencias del sistema» y la saturación de los servicios públicos, dando un mayor papel a las mutuas para agilizar los procesos, en línea con lo pactado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva entre empresarios y sindicatos.

El informe de Umivale Activa ofrece una radiografía del impacto del absentismo laboral por provincias. Huelva y Sevilla registran los peores datos, con una tasa de absentismo del 6 y del 5,6%, por encima de la media nacional. En tercera posición se sitúa Granada, con el 5,13%; seguida de Cádiz (4,96%), Almería (4,62%), Córdoba (4,48%), Málaga (4,4%) y Jaén (4,22%).

Tal y como ha explicado el director de Zona de Andalucía Oriental de Umivale Activa, el informe utiliza los microdatos anonimizados de la Estadística de IT del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la evolución de la IT entre 2016-2023. Esta estadística recoge todos los procesos de IT registrados en España con sus características, más de 62 millones de procesos anonimizados, permitiendo un nivel de detalle que no había sido posible hasta el momento, así como un grado de representatividad completa del fenómeno.

Además, se ha cruzado toda esa información con la ofrecida por los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) y también se ha trabajado con los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). «El uso combinado de diferentes bases de datos derivadas de fuentes solventes y ampliamente consolidadas ha permitido realizar un análisis integrador de un amplio número de determinantes potenciales de la IT y también sus diferentes formas de manifestarse», señala el informe.

Según Israel Orenes, «nuestra gallina de huevos de oro se llama estado del bienestar y si no aprendemos a cuidar a la gallina y nos empeñamos todos en sacar los huevos antes de hora, a nuestros hijos solo les dejaremos problemas y deudas«. »Necesitamos una solución de estado donde todos los agentes implicados trabajemos en solucionar el problema que tenemos, asegurando las prestaciones a todas las personas que lo necesitan y velando porque no se produzcan los abusos en la prestación por IT», ha concluido.