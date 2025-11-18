Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bolsas de marihuana intervenidas por la Policía Local de Granada. Policía Local

'Cazan' a un hombre que transportaba 19 bolsas de marihuana en su coche en Granada

La actitud «evasiva» del conductor despertó las sospechas de los agentes de la Policía Local

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Una ronda rutinaria y una actitud sospechosa fueron suficientes para 'cazar' un coche cargado de marihuana circulando por Granada. Así lo ha hecho saber la ... Policía Local de Granada, que ha informado de la detención de un varón que transportaba en su vehículo 19 bolsas de plástico termoselladas con, al parecer, 20,8 kg de marihuana.

