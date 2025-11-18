'Cazan' a un hombre que transportaba 19 bolsas de marihuana en su coche en Granada
La actitud «evasiva» del conductor despertó las sospechas de los agentes de la Policía Local
Granada
Martes, 18 de noviembre 2025, 13:04
Una ronda rutinaria y una actitud sospechosa fueron suficientes para 'cazar' un coche cargado de marihuana circulando por Granada. Así lo ha hecho saber la ... Policía Local de Granada, que ha informado de la detención de un varón que transportaba en su vehículo 19 bolsas de plástico termoselladas con, al parecer, 20,8 kg de marihuana.
Los hechos tuvieron lugar en la tarde-noche de este lunes, sobre las 19.00 horas, en la distrito Norte durante un control. Los agentes estaban realizando «labores propias del cuerpo policial de patrullas por la zona» cuando detectaron «una condición evasiva de un Mercedes» y le dieron el alto «para conocer esa actitud», señalan desde la propia Policía Local.
🚨 20,8 kg de marihuana intervenidos en calle Yecla.— Policía Local de Granada (@PoliciaGr) November 18, 2025
Ayer, una de nuestras unidades GAPB, a las 19:00 h, actuó con un vehículo sospechoso cuyo conductor, de 24 años, transportaba 6 cajas repletas de marihuana.
👉🏻Detenido.#Profesionalidad #SeguimosActuando#SomosTuPolicía pic.twitter.com/tYPyi48nO4
El conductor del vehículo pretendía esquivar este control porque en el coche escondía, según han informado desde la Policía Locald e Granada, tres cajas de cartón y dentro de las cajas las bolsas de marihuana. Tras hallar la carga de droga, los agentes que intervinieron procedieron a detener a una persona por un delito contra la salud pública.
Solo en lo que va de este mes de noviembre, la Policía local ha detenido a cinco personas por delitos contra la salud pública.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión