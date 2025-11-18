'Cazan' a un hombre que transportaba 19 bolsas de marihuana en su coche en Granada

Una ronda rutinaria y una actitud sospechosa fueron suficientes para 'cazar' un coche cargado de marihuana circulando por Granada. Así lo ha hecho saber la ... Policía Local de Granada, que ha informado de la detención de un varón que transportaba en su vehículo 19 bolsas de plástico termoselladas con, al parecer, 20,8 kg de marihuana.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde-noche de este lunes, sobre las 19.00 horas, en la distrito Norte durante un control. Los agentes estaban realizando «labores propias del cuerpo policial de patrullas por la zona» cuando detectaron «una condición evasiva de un Mercedes» y le dieron el alto «para conocer esa actitud», señalan desde la propia Policía Local.

🚨 20,8 kg de marihuana intervenidos en calle Yecla.

Ayer, una de nuestras unidades GAPB, a las 19:00 h, actuó con un vehículo sospechoso cuyo conductor, de 24 años, transportaba 6 cajas repletas de marihuana.

El conductor del vehículo pretendía esquivar este control porque en el coche escondía, según han informado desde la Policía Locald e Granada, tres cajas de cartón y dentro de las cajas las bolsas de marihuana. Tras hallar la carga de droga, los agentes que intervinieron procedieron a detener a una persona por un delito contra la salud pública.

Solo en lo que va de este mes de noviembre, la Policía local ha detenido a cinco personas por delitos contra la salud pública.