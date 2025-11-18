Tres nuevos detenidos relacionados con robos en vehículos en Albayda

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ha detenido, dentro del dispositivo especial implementado para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio, ... especialmente los robos en interior de vehículo, en la barriada de Albayda y distrito Norte, a tres individuos relacionados con estos hechos.

Tras su detención, se han podido recuperar numerosas herramientas y diversos efectos personales sustraídos de los vehículos en los que se produjeron los robos. La Policía Nacional ha señalado que el dispositivo sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.

La Policía Nacional ya detuvo a otro individuo durante la noche del jueves del 13 de noviembre en el barrio granadino de Albayda, con motivo del dispositivo especial de seguridad establecido en la zona por el robo en el interior de vehículos que se lleva frecuentando desde hace unos meses. Al arrestado le constaban más de 80 detenciones por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según informaron las autoridades a IDEAL.

La madrugada anterior a esta detención se produjo otro arresto después de que un varón de 36 años fracturara varias ventanillas de un coche. Este pasó entonces a dependencias policiales a la espera de terminar las diligencias y ser trasladado ante la autoridad judicial.

La Policía Nacional, en respuesta a la actividad delictiva detectada en la barriada de Albayda, ha establecido un dispositivo especial en los últimos días en el que han participado unidades especializadas tanto de Seguridad Ciudadana como de Policía Judicial dando como resultado la detención de varios individuos. Todos los responsables son varones, menos una mujer, y algunos de ellos, reincidentes.

Ya a principios del mes de octubre, la Policía Nacional detuvo a un hombre de 32 años como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en el garaje de una comunidad de vecinos de Albayda. El presunto autor de los hechos forzó la cerradura de un trastero del cual sustrajo una bicicleta valorada en 700 euros y un maletín con diversas herramientas; un taladro percutor, un kit de inicio de baterías, una multifunción, una crimpadora y un maletín de brocas. Después de salir y entregar el botín a su compañero, volvió a entrar hasta conseguir romper la cadena de una bicicleta atada a una columna para también sustraerla. Se trataba de un modelo de gama eléctrica valorado en 1.400 euros.

Según denunció en este periódico la plataforma vecinal Federico García Lorca a través su portavoz, Carlos Valero, se trata de una problemática que sufren desde abril de este año. Comenzó en calle Polibio y calle Minerva, junto a la estación de autobuses, y después se extendió a la calle Jimena y otras más. «Se fue diversificando, pasó de ocurrir en calles transitadas y con poca luz al barrio en general», detallaba.