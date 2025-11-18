Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los coches en los que se produjeron robos en Albayda. Ideal

Tres nuevos detenidos relacionados con robos en vehículos en Albayda

Se han podido recuperar numerosas herramientas y diversos efectos personales sustraídos de los vehículos en los que se produjeron los robos

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ha detenido, dentro del dispositivo especial implementado para evitar la comisión de delitos contra el patrimonio, ... especialmente los robos en interior de vehículo, en la barriada de Albayda y distrito Norte, a tres individuos relacionados con estos hechos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres nuevos detenidos relacionados con robos en vehículos en Albayda

Tres nuevos detenidos relacionados con robos en vehículos en Albayda