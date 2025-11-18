Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

El detenido, con más de una docena de antecedentes policiales previos, ha sido puesto en libertad después de su toma de declaración

Ideal

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:52

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la periferia de la ciudad a un varón de 30 años por alentar a la población a ... través de redes sociales a realizar actos de vandalismo y desordenes públicos contra la Zona de Bajas Emisiones (Z.B.E). Esta persona incitaba a los ciudadanos a cometer actos ilícitos contra distintas instalaciones, obstaculizar la vía pública o reventar las cámaras de control. El detenido, después de su toma de declaración en dependencias policiales, ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello

