La concejala de Economía del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés Alfredo Aguilar

El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas

El PP saca pecho de las bonificaciones, mientras PSOE y Vox aseguran que la medida es insuficiente

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:27

Los mayores de 65 años que hayan adquirido una vivienda protegida en los últimos años y las familias numerosas podrán acogerse el año que viene ... a una bonificación del IBI. La propuesta, que forma parte de un programa de rebaja fiscal planteado por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, ha sido aprobada este viernes en el pleno con el voto favorable de PP y Vox, además de la abstención del PSOE.

