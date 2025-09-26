El Ayuntamiento de Granada aprueba la rebaja del IBI para mayores y familias numerosas

Los mayores de 65 años que hayan adquirido una vivienda protegida en los últimos años y las familias numerosas podrán acogerse el año que viene ... a una bonificación del IBI. La propuesta, que forma parte de un programa de rebaja fiscal planteado por el equipo de gobierno de Marifrán Carazo, ha sido aprobada este viernes en el pleno con el voto favorable de PP y Vox, además de la abstención del PSOE.

La medida consiste en una rebaja del IBI para los propietarios de VPO que sean mayores de 65 años, jóvenes de hasta 40 años o personas que tengan una discapacidad igual o mayor al 33%. Todos ellos podrán acogerse a una reducción del 50% del impuesto durante cinco años.

En paralelo, también se ha modificado el límite de valor catastral para que las familias numerosas puedan acogerse a las ayudas. Así, aquellas que sean titulares de hogares valorados entre 0 y 25.979 euros tendrán un descuento del 90% en el impuesto. La rebaja será del 70% para las familias numerosas de tipo general con una vivienda valorada entre 25.980 y 32.474 euros. En el caso en que sean unidades familiares de tipo especial el porcentaje bonificado aquí ascenderá al 80%..

Para las viviendas con una valoración de entre 32.475 y 45.462 euros, las familias numerosas de tipo general verán bonificado el recibo un 50% y las de tipo especial un 60%. Para los hogares que superen esta valoración catastral, el IBI se verá disminuido un 30% para las familias numerosas de tipo general y un 40% para las de carácter especial.

La medida aprobada se extiende también a las familias numerosas que tienen una segunda vivienda en Granada. Podrán acogerse siempre que el valor catastral del hogar no supere los 60.000 euros.

El expediente validado también incluye una ayuda al ICIO, la tasa que grava las obras y las reformas. Se bonificará el 75% del impuesto a quienes rehabiliten viviendas para uso residencial no turístico en el Centro. Se trata de una medida que ya existía en el Albaicín y que ahora se ha extendido para evitar que las calles del casco histórico queden despobladas de vecinos.

Diferencias

El debate ha servido para evidenciar las diferencias en materia fiscal entre gobierno y oposición. Los populares han sacado pecho de una primera rebaja con la que, según han explicado, empiezan a cumplir el compromiso electoral de bajar los impuestos y con la que han querido beneficiar «a quienes más lo necesitan». La edil de Economía, Rosario Pallarés, que ha sido la encarga de defender la posición del gobierno municipal, ha enmarcado la medida en la mejora financiera de las arcas granadinas y ha recordado el esfuerzo que supondrá para el Ayuntamiento, que ha cifrado en 600.000 euros al sumar tanto las bonificaciones del IBI y del ICIO como las ayudas aprobadas meses atrás para las familias que tengan hijos a partir de 2026.

Los socialistas, por su parte, han cuestionado el expediente, que han calificado de insuficiente, y han avanzado que presentarán alegaciones para mejorar las bonificaciones. Ha sido la edil Eva Fernández quien ha marcado distancias con el gobierno local, al que ha afeado que haya calificado de rebaja «una medida que, en el caso de los mayores, se estima que alcance solo a 47 familias en Granada». «Nos traen una modificación mínima de las ordenanzas porque tanto en el importe como en el alcance para los vecinos será ínfimo», ha expresado.

Vox también ha cuestionado la insuficiencia de la rebaja y ha justificado su respaldo «únicamente porque apoyaremos siempre todo lo que beneficie a los granadinos por poco que sea». La portavoz Beatriz Sánchez ha lamentado que, un año más, «los vecinos van a seguir sufriendo una presión fiscal muy alta» y ha advertido al PP de que «pierde una oportunidad de bajar los impuestos». «Esto es incumplir promesas electorales y lo dije ya en 2023, que veremos la rebaja fiscal en 2027 cuando hay elecciones municipales», ha afirmado.