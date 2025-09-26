Las obras de Cervantes arrancarán el mes que viene

Las obras de reforma de la avenida de Cervantes arrancarán el mes que viene después, según han informado este viernes el primer teniente de alcalde, ... Jorge Saavedra, y el edil de Urbanismo, Enrique Catalina. Los trabajos cuentan ya con luz verde después de que la junta de gobierno local haya adjudicado el contrato de ejecución, que supondrá una inversión de 3,4 millones de euros.

MÁS INFORMACIÓN Licitan la reforma de la calle Santiago

La actuación se enmarca en el plan municipal de obras, que engloba alrededor de 60 intervenciones en diferentes puntos de la ciudad. En el caso de Cervantes, se trata de una iniciativa que ha levantado una enorme polémica en los últimos meses tras el rechazo de vecinos y comerciantes a cuestiones del proyecto como las zonas verdes o la movilidad. Los residentes reclamaban que no se talaran algunos de los árboles que tenía pensado el Consistorio sustituir ante los problemas de crecimiento que presentan y exigían que se atendiera a las necesidades de plazas de aparcamiento que existe en la zona desde hace años.

El equipo de gobierno, como reconoció en la última comisión de Urbanismo, ha atendido parte de estas demandas y ha modificado el proyecto para aumentar las zonas de sombra y ampliar los espacios para aparcar en las calles del entorno.

Saavedra y Catalina han puesto en valor una actuación que se enmarca «en el plan de obras más ambicioso que ha tenido nunca esta ciudad» y ha reivindicado unas intervenciones «pensadas específicamente para la Granada que todos queremos; una ciudad más moderna, más sostenible y eficiente en el uso de sus recursos, más transitable, más amable para sus vecinos y que sumará más de 2.500 nuevos árboles y de 12.000 arbustos para contribuir a crear nuevos espacios de sombra y refugios climáticos».