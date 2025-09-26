Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada. Ideal

Las obras de Cervantes arrancarán el mes que viene

La junta de gobierno local aprueba la adjudicación de los trabajos, que supondrán una inversión de 3,4 millones

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:03

Las obras de reforma de la avenida de Cervantes arrancarán el mes que viene después, según han informado este viernes el primer teniente de alcalde, ... Jorge Saavedra, y el edil de Urbanismo, Enrique Catalina. Los trabajos cuentan ya con luz verde después de que la junta de gobierno local haya adjudicado el contrato de ejecución, que supondrá una inversión de 3,4 millones de euros.

