La calle Santiago también será reformada Javier F. Barrera

Licitan la reforma de la calle Santiago

El Ayuntamiento tramita el contrato de obras en la arteria del Realejo y otras vías del entorno, como Comendadoras o Somosierra

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:13

La junta de gobierno local ha dado luz verde este viernes a la licitación de la reforma de la calle Santiago. La actuación, que forma ... parte del plan municipal de obras, va a abarcar también la renovación de otras vías del barrio, como Comendadoras o Somosierra.

