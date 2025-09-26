Licitan la reforma de la calle Santiago

La junta de gobierno local ha dado luz verde este viernes a la licitación de la reforma de la calle Santiago. La actuación, que forma ... parte del plan municipal de obras, va a abarcar también la renovación de otras vías del barrio, como Comendadoras o Somosierra.

MÁS INFORMACIÓN Las obras de Cervantes arrancarán el mes que viene

Según han destacado el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, y el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, el Ayuntamiento da un importante paso hacia la mejora del Realejo con esta intervención, que implicará una inversión de 1,57 millones de euros. Se trata de una actuación muy esperada por los vecinos, que han solicitado desde hace años que se solventen los problemas que padece la zona.

Los responsables han enmarcado esta intervención en un modelo de ciudad que pretende una Granada «más moderna, más sostenible y eficiente en sus recursos, más transitable y más amable para sus vecinos», y han insistido en que la voluntad del proyecto es «mejorar la accesibilidad y la movilidad urbana» en el barrio. Sobre el proyecto, han explicado que va a servir para eliminar las barreras arquitectónicas que persisten en la actualidad y para generar una nueva configuración que permitirá «una circulación más fluida para peatones y vehículos».

Además, la mejora va a implicar un aumento de las zonas de sombra, con una veintena de nuevos árboles, y se aprovechará la intervención para sustituir las redes de abastecimiento y saneamiento, así como para renovar el mobiliario urbano y las luminarias.

Saavedra y Catalina han destacado que, además de esta obra, se han lanzado otras licitaciones. Son las de las calles López Mezquita y Gregorio Espín con 0,8 millones de euros; el parque infantil de la Plaza Arabial, con 0,335 millones de euros y las zonas verdes de Avenida de Andalucía (el entorno de la gasolinera BP), con 0,56 millones de euros. A estas obras, cuyo inicio se acometerá de forma gradual, se suman también en fase de adjudicación las actuaciones previstas en la calle Chopo, las zonas de juegos en la Avenida Federico García Lorca, el embellecimiento de las calles Puentezuelas, Alhóndiga y Reyes Católicos y la construcción del nuevo mirador del Camino de los Neveros.

El responsable de Urbanismo ha avanzado también el inicio inminente de la redacción del proyecto de ocho obras más. Son las correspondientes a la avenida Don Bosco, la calle Ruiseñor, la tercera fase de la antigua Carretera de Málaga, la Plaza de Gracia, las calles Vicente Zarzo y Cruz de Quirós, la senda peatonal entre Casería de Montijo y Campus de la Salud, la rotonda Juncos-avenida de la Ciencia y la plaza Minarete.

Todas estas actuaciones, ha recordado Catalina, se suman a las ya concluidas desde hace meses en la rotonda del PTS, las calles Divina Pastora, Minas del Albaicín y Las Flores y el Callejón de la Alberzana.