El Ayuntamiento desconoce si Uber está ya operativo en Granada

Uber ha empezado a operar hoy en Granada y ya se han podido ver varios de sus coches circular por diferentes calles. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha asegurado que «no tiene constancia» de que este servicio de transporte de pasajeros ya esté operativo, aunque ha reconocido que este tipo de empresas VTC «tienen derecho de funcionamiento» siempre y cuando notifiquen el inicio de su actividad al Ayuntamiento y se limiten al área metropolitana porque «no pueden pasar por las zonas de acceso restringido y donde hay cámaras». Si lo hacen, se enfrentan a una sanción cuya cuantía todavía no se ha especificado.

Cuenca ha apuntado que aunque los VTC «tienen derecho de funcionamiento, quienes tienen que hacer el servicio al público en zonas turísticas y patrimoniales en el régimen abierto que hay hasta ahora son los taxistas». No obstante, el regidor ha apuntado que los VTC que operan a través de Uber o cualquier otra plataforma podrán pasar por estas zonas de acceso restringido siempre y cuando cumplan con una serie de condiciones que ha publicado el Consistorio en una nueva resolución de la Concejalía de Movilidad, que deja sin efecto la instrucción de noviembre que les prohibía la circulación pero que impone ciertas limitaciones.

Las condiciones

La resolución aprobada por el Ayuntamiento de Granada y que se puede consultar en el Boletín Oficial de la Província (BOP) es directa. Además de notificar la empresa VTC el inicio de su actividad al Ayuntamiento, deberá solicitar un permiso especial para circular por las zonas de acceso restringido de la ciudad que se corresponden en gran parte con el casco histórico de Granada, de la misma manera que deberá pedir autorización para hacer uso del carril taxi.

Otra de las condiciones es que estos coches con chófer no pueden circular en busca de clientes, sino que deben estar exclusivamente en sus bases y antes de iniciar un trayecto deben contar con un contrato previo en cuya petición de servicio se indique la ruta de inicio a fin. La documentación correspondiente a todos estos requisitos deberá entregarse mensualmente a la Concejalía de Movilidad para su control. En caso de no cumplir con estos requisitos, se sancionará a la empresa «como a cualquier usuario que no cumple con la norma», ha indicado Francisco Cuenca.