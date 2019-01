Uber desembarca en Granada y el Ayuntamiento asegura que no tiene permiso para operar

Los taxistas cargan contra los VTC por ser «competencia desleal» directa

Los taxistas granadinos están «intranquilos» ante la posible llegada de Uber como servicio al público con vehículos de turismo con conductor (VTC) que podría mermar sus beneficios al ser «competencia desleal» directa. El presidente de la Gremial del Taxi de Granada, Ramón Alcarás, se mostró de acuerdo con la intención del Ayuntamiento de no permitir el acceso de los vehículos que operaran a través de Uber si no contaban con la autorización pertinente. «La introducción de los VTC en Granada genera inseguridad a los taxistas, porque si somos 560 y ya sobran 140 taxis, si ahora entran nuevos conductores van a matar al sector», dijo. Según este taxista, la ratio de 1/30 no se cumple porque hay competencia desleal y los VTC no se ven sometidos a sus tarifas ni horarios. Por su parte, Segundo Fernández, presidente de la Asociación de Taxistas del Aeropuerto de Granada, apuntó que «si las condiciones fueran las mismas, que el cliente elija al que prefiera, pero no es el caso porque no siguen la misma regulación que nosotros».