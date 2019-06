«De momento este AVE tiene nuestro aprobado» Los amigos madrileños del ferrocarril no han querido perderse el primer viaje comercial desde Madrid a Granada, que ha llegado con 13 minutos de retraso PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Miércoles, 26 junio 2019, 13:11

El primer AVE comercial desde Madrid a Granada ha llegado con 13 minutos de retraso, pero ya está en la estación de Andaluces. Los 250 pasajeros se han bajado del tren para disfrutar de su estancia en la ciudad de la Alhambra. Algunos vienen por primera vez y otros llegan para quedarse.

El granadino David Romero se fue hace cuatro años a Madrid a trabajar. Ahora en paro ha decidido volver al nido familiar. Durante el tiempo que ha vivido en la capital los viajes a Granada los hacía en Blablacar para evitar las largas horas en autobús. «Vuelvo para quedarme. El viaje ha sido muy ameno y he podido estrenar el AVE. El tramo de Loja se me ha hecho un poco lento, pero el resto del trayecto ha sido rápido. En 3 horas ya estaba aquí», ha manifestado.

Por su parte, Pilar Hormigo, de Tarragona, hizo escala en Antequera tras pasar unos días en Sevilla. «El viaje muy cómodo. Tenía ganas de visitar la ciudad», ha comentado.

Para Chiara Bercuvits, californiana de 18 años, es la primera vez que visita Granada y ha llegado en AVE. La californiana visitará a una amiga y continuará su ruta ferroviaria. «He dormido todo el camino. En tres horas he recuperado el sueño y no me he enterado de nada. Me ha resultado muy rápido».

Los amigos madrileños del ferrocarril tampoco se han perdido la cita. Su presidente, Fernando Lenón, y el resto de miembros, Carlos Ruiz Polo, Agustín San José y Gaspar Arnés llevan probando trenes desde el AVE Sevilla del 92. «No nos podíamos perder el estreno de Granada. Ahora cuando salgamos de la estación seguiremos la tradición y nos tomaremos un bocadillo de tortilla. A las 19.00 horas volvemos a Madrid. El viaje ha sido ameno y con amigos más. Cuando esté lista la variante de Loja, lo probaremos. De momento tiene nuestro aprobado», han concluido.