Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pulsera telmática con GPS. Agencias

La Audiencia de Granada pidió hace siete meses una auditoría de las pulseras antimaltrato

Actas de la comisión de Violencia de Género alertan de la necesidad de evaluar los dispositivos por los fallos, la «ansiedad e inseguridad» que genera en algunas víctimas, que pedían la retirada

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:34

Las actas de la Comisión de Violencia de Género de la Audiencia Provincial, remitidas al observatorio del Consejo General del Poder Judicial y a su ... vez a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que depende del Ministerio de Igualdad, ponen de manifiesto que desde julio de 2024 se advertían fallos en las pulseras antimaltratadores . En febrero de este 2025, las incidencias en el sistema de localización persistían y, nuevamente, la comisión, formada por administraciones, operadores judiciales, autoridades y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvían a exponer la problemática con preocupación, advirtiendo incluso de que algunas víctimas habían solicitado la retirada del dispositivo por miedo e inseguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  8. 8

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  9. 9 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  10. 10

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Audiencia de Granada pidió hace siete meses una auditoría de las pulseras antimaltrato

La Audiencia de Granada pidió hace siete meses una auditoría de las pulseras antimaltrato