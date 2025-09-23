Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un condenado por maltrato muestra su pulsera telemática. Ideal
Violencia de Género

Una pulsera situó a un agresor a 80 kilómetros de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada

La Guardia Civil otorgó especial protección a la mujer ante la manipulación continua del dispositivo por su portador

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:22

Una de las actas de la Audiencia Provincial, en el marco de un encuentro de seguimiento de la comisión de expertos en violencia de género ... relativa al pasado mes de febrero, pone de manifiesto «un caso especialmente relevante» de una víctima con dispositivo Cometa, residente en una localidad de Granada en las que se pudo demostrar que el agresor se desplazó al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días, teniendo además la medida de prohibición de residir y acudir a dicho municipio, sin haberse producido ninguna alarma por parte del servicio que gestiona la pulsera antimaltrato (Cometa). 

