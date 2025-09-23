Una pulsera situó a un agresor a 80 kilómetros de su víctima y fue captado junto a su casa en Granada

Una de las actas de la Audiencia Provincial, en el marco de un encuentro de seguimiento de la comisión de expertos en violencia de género ... relativa al pasado mes de febrero, pone de manifiesto «un caso especialmente relevante» de una víctima con dispositivo Cometa, residente en una localidad de Granada en las que se pudo demostrar que el agresor se desplazó al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días, teniendo además la medida de prohibición de residir y acudir a dicho municipio, sin haberse producido ninguna alarma por parte del servicio que gestiona la pulsera antimaltrato (Cometa).

La víctima ya había presentado un total de cinco denuncias por quebrantamientos de la orden de protección. De la investigación de los hechos, hay pruebas suficientes de que el autor, de alguna manera, manipuló el brazalete o su dispositivo para aproximarse al domicilio de la víctima, sin que la empresa Cometa detectara la entrada en zona de exclusión. De hecho, la geolocalizacón del sujeto figuraba a más de 80 kilómetros de la vícitma.

Las magistradas de los Juzgados Sobre Violencia de la Mujer indicaban que esta situación pone de manifiesto que el sistema de control de dispositivos falla, como ya se había puesto de relieve en anteriores reuniones de la comisión de seguimiento de la violencia de género, y esto crea, por un lado, una situación de ansiedad e inseguridad en las víctimas, y, por otro, un grave problema de prueba en la tramitación de los procedimientos por quebrantamiento.

De igual forma, se señalaba que se está acordando la imposición de muchísimos dispositivos, por lo que dichos problemas se están produciendo en multitud de causas penales. Los informes de Cometa tienen presunción de veracidad y en este caso el informe de Cometa consta que el obligado estaba a 80 kilómetros de donde la víctima afirma que estaba. SIn embargo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado otorgaron especial protección a la víctima ante las sospechas de que el investigado manipulaba la pulsera.