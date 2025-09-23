Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de una pulsera antimaltratadores. D. C.

«He tenido a mi maltratador al lado, pero la ubicación salía en su casa»

14 vistas en los juzgados «sin consecuencias», reclusión continua en casa o cinco días de espera para cambiar un dispositivo; Una víctima narra a IDEAL su periplo por los fallos en las pulseras

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:43

«No me siento ni segura ni protegida», dice con contundencia, miedo y coraje Raquel, nombre ficticio, una víctima de violencia de género. Esta granadina ... es una de las 412 mujeres que están monitorizadas y cuyas exparejas tienen una pulsera antimaltrato en la provincia. «Mi exmarido y agresor ha intentado de todas las formas posibles hacerme daño. Conoce a la perfección los fallos que presenta la pulsera y los ha usado a su favor», resume.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  7. 7 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  9. 9 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  10. 10 La nueva y agitada vida del mítico cine Aliatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «He tenido a mi maltratador al lado, pero la ubicación salía en su casa»

«He tenido a mi maltratador al lado, pero la ubicación salía en su casa»