Asaja asegura que la única solución a la sequía es el uso de las aguas regeneradas

Rebeca Alcántara Granada Miércoles, 7 de mayo 2025, 00:31

El secretario general de Asaja en Granada, Manuel del Pino, tiene claro que mientras no se dé una solución para que se pueda regar con ... aguas regeneradas la situación de los agricultores se repetirá. Del Pino señala que la Vega es la más afectada en estos momentos, porque ellos tienen un segundo cultivo que no van a poder sembrar. No obstante, indica que la falta de agua es un problema en toda Granada. También se refiere a los agricultores de la zona norte de la provincia que tradicionalmente cultivan hortaliza y que tampoco van a tener agua suficiente.

A juicio del secretario general de Asaja, en la cuenca del Guadalquivir hay dos situaciones muy diferenciadas, la de la zona oriental de Andalucía, donde se encuentra Granada, con importantes problemas de agua, y la de la zona occidental. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del primer trimestre del año le dan la razón, mientras que en Sevilla es donde más se incrementan las precipitaciones, en nuestra provincia es donde se registran los peores datos, por debajo de la media histórica. Noticias relacionadas Prohíben el segundo cultivo a los agricultores de la Vega por la falta de agua «Iba a sembrar brócoli, que necesita menos riego, pero tampoco puedo» «El agua regenerada es la única solución y para eso hacen falta inversiones», reitera. Mientras tanto, la escasa lluvia provoca problemas en el norte y el sur de la provincia. Y desde Asaja, asegura, van a seguir trabajando para intentar que se den soluciones a un problema que se está volviendo endémica.

