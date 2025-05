Un punto de inflexión para que se haga la luz en Pinos Puente

Una ducha con agua fría, una cena que no se prepara en la vitrocerámica, un aparato de oxígeno que no puede conectarse. Las consecuencias de ... los cortes de luz son de sobra conocidos; impiden la normalidad del día a día y ponen en riesgo la salud de las personas vulnerables. En Pinos Puente conocen bien este tema. Durante los primeros meses del año estos cortes se intensificaron, tal y como denunciaron los vecinos de distintas zonas. Sin embargo, el mes de marzo fue un punto de inflexión en el municipio, donde la Guardia Civil desarrolló un amplio operativo en el que desmantelaron numerosas plantaciones de marihuana y enganches ilegales. El ayuntamiento confirma que aquellas actuaciones han generado una disminución de los cortes de luz, aunque el objetivo es que los cortes sean cero. Por ello, Endesa ha instalado un nuevo centro de transformación en el barrio de Las Flores, pendiente de los permisos para empezar a funcionar, con potencia como para dar soporte a un polígono industrial. Asimismo, están trabajando para poner en marcha otro más que alivie los problemas en las zonas más afectadas por el fraude.

«No podemos organizar nuestras vidas. No podemos hacer de comer ni lavarnos», decía una de las afectadas allá por febrero, según recogía IDEAL. En este contexto, un suceso alertó al municipio el pasado mes de marzo; la explosión en un edificio después de que alguien manipulara una subestación de telecomunicaciones. Aquello provocó un refuerzo de la vigilancia por parte de la Guardia Civil, con varias unidades de élite tanto de Granada como de otras ciudades. La Unidad de Seguridad Ciudadana localizó al presunto autor de la explosión al detectar su furgoneta, que además contenía objetos inflamables.

Aunque ese suceso precipitó las actuaciones, la lucha contra el cultivo ilegal de marihuana y los enganches ilegales a la red eléctrica era el otro objetivo del operativo. Endesa recuerda que se llevaron a cabo actuaciones «masivas», algunas en bloques que no tenían ningún contrato en vigor. «Las intervenciones llevadas a cabo esta primavera han provocado una disminución importante de los cortes de luz. A veces se va, pero no con la intensidad de antes. Había barrios donde ocurría todos los días», explica Enrique Medina, alcalde de Pinos Puente. Antes recibía numerosas quejas, las cuales trasladaba a Endesa, pero desde marzo las llamadas por este motivo son puntuales. «La gente que paga religiosamente sus facturas no puede estar sufriendo esto», recuerda.

IDEAL se ha desplazado a varias zonas del pueblo para conocer la situación. La mayoría de encuestados indican que últimamente no están sufriéndolos. Vecinos del centro del municipio o del barrio de Santa Clara, por ejemplo, cuentan que ahora mismo no tienen este problema. Sí lo notan en el de San Cristóbal, donde esta semana han tenido varios microcortes. «Tengo diálisis peritoneal y me supone una complicación enorme cuando ocurren», detalla una vecina.

Dado que los cortes de luz, aunque en menor medida, siguen produciéndose, Endesa ha instalado un nuevo centro de transformación en el barrio de Las Flores. Están ultimando los permisos para ponerlo en marcha y tendrá una capacidad de 1.000 kilovoltios-amperio (kVA), es decir, como para dar soporte a un polígono industrial o para dar potencia al pueblo entero cinco veces. A la par, están trabajando con el consistorio para instalar otro que alivie los cortes en las zonas más afectadas por el fraude.

Una denuncia a Endesa

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Pinos Puente llegó a denunciar a Endesa por la vía penal a principios de año, al entender que tiene la obligación de garantizar el suministro eléctrico a la población, un compromiso que, según su criterio, no estaba ejecutando desde el pasado mes de noviembre de 2024. Durante ese tiempo, siempre según la denuncia, los cortes de luz han ocasionado «múltiples inconvenientes a la ciudadanía y a este Ayuntamiento». Según informa el consistorio, el juzgado desestimó la denuncia, pero la reiteraron durante el periodo de alegaciones, ya que entienden que «no pueden pagar justos por pecadores».

Endesa, por su parte, recordó que en Pinos Puente existe «un fraude masivo por las plantaciones de marihuana» caseras y precisó que dos de los transformadores instalados allí habían sido saboteados recientemente. Además, la compañía informó de que en el último año registró más de mil denuncias por manipulación de transformadores eléctricos, la mayoría en Pinos Puente y la zona norte de la capital.