Un nuevo incendio en un descampado de Maracena obliga a intervenir a los Bomberos

La zona ya ardió hace dos semanas, y la Policía Local lo relacionó con una imprudencia por lanzar colillas o carbones aún incadescentes de una cachimba

Diego Callejón

Diego Callejón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:40

Nuevo susto para los vecinos de Maracena. Un incendio ocurrido en la medianoche de este domingo en el conocido como Parque del Muerto, un descampado entre Granada y Maracena, obligó a intervenir a Bomberos y Policía Local. Se trata de la misma zona que ya ardió hace dos semanas en un aparatoso incendio, el cual fue relacionado por la Policía Local con una imprudencia por lanzar colillas o carbones aún incadescentes de una cachimba.

De acuerdo con la información del servicio de Emergencias, las llamadas avisando del incendio comenzaron a llegar en torno a las 00.15 horas. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Bomberos de Granada y Policía Local. Las llamas quedaron extinguidas una media hora más tarde.

El fuego y el humo llamaron la atención de quienes pasaban por la zona y de varios conductores que recorrían la Circunvalación, dado que el incendio era visible desde la distancia.

Emergencias también recibió varias llamadas avisando del posible peligro de que el incendio se traspasara a un concesionario cercano, aunque las llamas no llegaron a propagarse hasta él. El incidente se cerró sin heridos ni daños materiales de gravedad.

