Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
En el lugar, un descampado entre Granada y Maracena, hay efectivos de Policía Local y Bomberos
J. M. y R. A.
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:03
Un aparatoso incendio visible desde la Circunvalación se ha activado esta tarde en un descampado entre Granada y Maracena. El fuego está a pocos metros ... de unas viviendas de la zona. El 112 ha recibido decenas de llamadas de vecinos alertados por las llamas, que al parecer se encuentran en un solar abandonado, pero muy cercano a las casas.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y de los Bomberos para tratar de sofocar el fuego.
Las llamas y el humo han alertado a todos los que pasaban por la zona. El incendio se ha iniciado a última hora de la tarde. Y los efectivos de extinción han llegado alrededor de las 20.00 horas.
