El fuego está cerca de algunas viviendas. J. M.

Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias

En el lugar, un descampado entre Granada y Maracena, hay efectivos de Policía Local y Bomberos

J. M. y R. A.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:03

Un aparatoso incendio visible desde la Circunvalación se ha activado esta tarde en un descampado entre Granada y Maracena. El fuego está a pocos metros ... de unas viviendas de la zona. El 112 ha recibido decenas de llamadas de vecinos alertados por las llamas, que al parecer se encuentran en un solar abandonado, pero muy cercano a las casas.

