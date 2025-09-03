Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros

La Policía Local de Granada ha recordado hoy que hasta el próximo 15 de octubre la situación de riesgo por incendio forestal sigue siendo alta. ... Lo hace después de que los Bomberos de la ciudad hayan tenido que intervenir para apagar las llamas de dos fuegos, uno colindando con el término municipal de Maracena y otro con el de Huétor Vega.

Indican que tirar una colilla o los carbones aún incadescentes de una cachimba pueden ser la mella para iniciar un desastre y han resaltado que la rápida intervención de los servicios de extinción fue lo que frenó que hubiese más conscuencias.

Hay que recordar que el incendio de Maracena se produjo ayer a última hora de la tarde y la cercanía de las viviendas provocó que los servicios de Emergencias recibieran decenas de llamadas alertando del fuego.

A pesar de lo espectacular del fuego, que podía verse desde cualquier punto de la Circunvalación, el incendio se pudo sofocar en pocos minutos.

La Policía Local recordó que es importante que los ciudadanos tenga precaución para evitar que se pueda producir una tragedia de mayores dimensiones.