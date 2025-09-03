Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bomberos en el incendio que se produjo ayer por la tarde en Maracena. J. M.

Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros

La Policía Local recuerda que tirar una colilla o el carbón de una cachimba puede ser la mecha para iniciar el fuego

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:45

La Policía Local de Granada ha recordado hoy que hasta el próximo 15 de octubre la situación de riesgo por incendio forestal sigue siendo alta. ... Lo hace después de que los Bomberos de la ciudad hayan tenido que intervenir para apagar las llamas de dos fuegos, uno colindando con el término municipal de Maracena y otro con el de Huétor Vega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  4. 4

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  5. 5 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  6. 6

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  7. 7

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  8. 8

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros

Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros