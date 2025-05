«Va más allá de la fe»: la guía granadina en Roma que ya ha vivido dos 'Habemus Papam'

Sandra Palacios Granada Sábado, 10 de mayo 2025, 00:24 Comenta Compartir

Trece años en Roma trabajando como guía turística y testigo del nombramiento de dos Papas. Este es el caso de Bea Sutil (@beasutilguia), una granadina que llegó a Italia como niñera y al poco tiempo vivió su primera fumata blanca: «Empezaron a sonar las campanas, la plaza estaba vacía y de repente se llenó; ese día estaba lloviendo y la gente no se movió de allí a pesar de ello».

Recuerda el nombramiento de Francisco como Papa un poco diferente. Entonces le pidió permiso a la mujer con la que trabajaba para poder ir hasta la plaza de San Pedro porque quería ver cómo salía el humo y se quedó allí hasta que salió Bergoglio al balcón; no podía perderse aquel momento, reconoce. En esta ocasión, estaba realizando un tour. «Si estás en Roma es imposible no darse cuenta, aunque no tengas móvil o no estés viendo la tele, porque primero suenan las campanas de la Basílica de San Pedro, pero después, por orden, suenan las de todas las iglesias de la ciudad», explica.

El ambiente, según cuenta Bea, también ha sido distinto. En 2013, al renunciar Benedicto XVI, fue una sensación más de «sorpresa». En esta ocasión, «Roma estaba bastante vacía de turistas en comparación con 2023 o 2024, pero con la muerte de Francisco y la elección de un nuevo Papa, la ciudad se ha llenado». «La gente ha estado más atenta de quién iba a salir, qué pasos se siguen, etc. Mis clientes estaban mucho más interesados», señala la granadina.

Bea considera que este acontecimiento «va más allá de la fe», pues se trata de un momento «que va a estar escrito en todos los libros de Historia y lo has podido vivir en primera persona». «La gente estaba emocionada», subraya, y comenta que, además de ser el primer Papa estadounidense, españoles e italianos buscan sus lazos, como el hecho de que la madre de León XIV es de ascendencia española o que los italianos le hayan sacado parecido hasta con el entrenador de la Roma de fútbol, Claudio Ranieri.

«Aquí la gente comenta que parece simpático y que sonríe mucho; parece que seguirá la línea de Francisco, él mismo lo hizo cardenal», afirma. En este sentido, esta guía turística considera que hay mucha simbología detrás de la elección de su nombre como Papa. «Está mandando un mensaje de cómo quiere que sea su pontificado, el propio discurso da señales de lo que podría ser, pues habla mucho de paz, de unir, y es probable que por eso lo hayan elegido», indica.