La aparición de León XIV vista por un granadino en la plaza de San Pedro: «La alegría fue brutal»

Sandra Palacios Granada Viernes, 9 de mayo 2025, 16:48 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

Enrique Collado es un granadino de 22 años que vivió en primera persona el nombramiento del nuevo Papa, León XIV, allí en Roma. Estudiante de Edificación y ADE en la UGR, está en la capital italiana de Erasmus. Ya presenció hace unas semanas el entierro de Francisco. «Vivimos justo enfrente de la basílica, lo vi desde el balcón con mis compañeros. Ha sido todo una casualidad tremenda», asegura.

Llegó al Vaticano este jueves después de las seis de la tarde junto a sus amigos. «Antes de llegar a la plaza de San Pedro empezamos a ver gente corriendo. Todo el mundo estaba muy exaltado», explica. En ese momento pensó que estaban cerrando el acceso al recinto y no podrían pasar debido a la gran afluencia de gente. No fue así. «Cuando empezaron a sonar las campanas de la basílica y vimos en unas pantallas que había salido la fumata blanca, la verdad que fue espectacular, no lo esperábamos», manifiesta. Y es que pensaban que el anuncio sería sobre las siete de la tarde, cuando estaba previsto. «Tuvimos suerte de llegar a tiempo», afirma.

Después de pasar los controles de seguridad, trataron de situarse más o menos en el centro de la plaza. «Estaba repleta de gente», señala el joven granadino, natural de Torrenueva Costa. «Todo el mundo estaba muy expectante mirando hacia el balcón, ya que en cualquier momento podía empezar. Entonces abrieron las cortinas y se escuchó la frase de 'Habemus Papam'», indica. «Fue un momento impresionante», añade.

Acto seguido anunciaron el nombre del nuevo Papa y su nacionalidad. «Se notó que no era uno de los favoritos, porque la gente estaba muy confusa y nadie sabía muy bien quién era por el nombre», subraya. Después salió Robert Prevost al balcón y pronunció sus primeras palabras como nuevo Sumo Pontífice. «Nos sorprendió que sabía hablar español», recuerda. «El momento de la salida fue bastante emocionante y estaba toda la plaza con una alegría brutal. La verdad que ha sido una muy buena experiencia y me siento muy afortunado de haber vivido este momento, porque es un evento que no se sabe cuándo volverá a repetirse de nuevo».