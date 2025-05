Un granadino en Roma: «He sido la última persona en pasar a San Pedro para ver al nuevo Papa»

Sandra Palacios Granada Jueves, 8 de mayo 2025, 20:18 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

«Habemus Papam». La fumata blanca ha indicado a las 18.07 horas de este jueves que ya había un nuevo Papa y desde entonces no ha parado de llegar gente a la plaza de San Pedro para conocer de primera mano al nuevo Sumo Pontífice. Este ha sido el caso de Álvaro, un granadino de 22 años que está de Erasmus en Roma y no ha querido perderse este momento histórico. «He sido la última persona en pasar a San Pedro», manifiesta a este periódico.

Su respiración era agitada. Tenía claro que iría hacia el Vaticano en cuanto anunciaran que había fumata blanca. «Han sonado todas las campanas de las iglesias de Roma», aseguraba, mientras salía a la carrera para coger el metro y dirigirse hacia la plaza de San Pedro para ver al nuevo Papa. «Estan todas las calles llenas de gente corriendo por todos lados», añadía.

No tenía claro si podría llegar a San Pedro debido a la gran afluencia de personas, pero finalmente ha tenido suerte: «Acabo de pasar el acceso a la plaza y la Policía justo lo ha cerrado detrás de mí». Este granadino asegura que ha sido la «última persona» en poder pasar al recinto y, tras ello, su objetivo era intentar encontrar un buen sitio desde el que poder ver al nuevo Papa. Esto era más complicado.

«Hay diferentes anillos de acceso y he conseguido ponerme en el que hay antes de entrar a la plaza», señala. Sin embargo, el obelisco le tapaba justo el balcón por el que ha salido León XIV, por lo que finalmente ha decidido moverse un poco más atrás y verlo desde una de las pantallas gigantes del recinto. «Hay una cantidad de gente que no he visto en mi vida», subraya.