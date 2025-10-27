La Seguridad Social aclara cuánto van a cobrar los pensionistas con la paga extra de Navidad

Camilo Álvarez Lunes, 27 de octubre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Se acerca noviembre y con él el pago de la paga extra de Navidad para los pensionistas, que podrán afrontar los gastos de esta época con algo más de recursos. Aunque la Seguridad Social ordena el pago entre el día 1 y el 4 de cada mes, los bancos adelantan de sus recursos esa paga extra, que, dependiendo de cada entidad, llegará entre el 20 y el 25 de noviembre.

El organismo no transfiere el dinero directamente, ya que lo hace a través de las entidades financieras, de ahí que varíe la fecha en función del banco en el que tenga domiciliado el pensionista su nómina. Así, algunas entidades comenzarán a depositar la paga extra desde el jueves 20 de noviembre y la casi totalidad de los pensionistas la tendrán ya disponible antes del día 26, sea cual sea su banco.

En cuanto a la cifra que van a ingresar con esta paga extra, el importe de la paga extraordinaria será el mismo que el de la pensión mensual ordinaria. Según la Seguridad Social, las mensualidades o pagas extraordinarias, en los supuestos de períodos completos de devengo, se abonan por un importe, cada una de ellas, igual a la cuantía de la mensualidad ordinaria correspondiente a dichos meses. Es decir, que quienes cobren una pensión de 1.300 euros al mes, recibirán esa misma cantidad como paga extra de Navidad.

Hay que tener en cuenta que no todas las pensiones incluyen pagas extraordinarias. Las prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, tanto de incapacidad permanente como de viudedad u orfandad, se abonan en 12 mensualidades, ya que las pagas extras están prorrateadas a lo largo del año. Por tanto, aunque no haya un pago adicional en noviembre, estos pensionistas reciben la misma cantidad total anual, pero en este caso distribuida en doce ingresos.