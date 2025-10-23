Inesperado adelanto de la paga de Navidad para pensionistas: esta es la fecha oficial La Seguridad Social ordena el pago entre el 1 y el 4 de cada mes, pero los bancos suelen adelantar el ingreso a finales de noviembre

Camilo Álvarez Jueves, 23 de octubre 2025, 10:18 Comenta Compartir

Los bancos adelantarán el pago de la paga extra de Navidad a millones de pensionistas en España. La Seguridad Social ordena el pago entre el 1 y el 4 de cada mes, pero los bancos suelen adelantar el ingreso a finales de noviembre. Otros años las fechas oscilaban entre el 23 y el 25 del mes, pero esta año algunos clientes la van a recibir antes: desde el viernes 21.

La clave para saber cuándo se va a recibir esta paga extra está en distinguir entre la fecha en la que la Seguridad Social hace efectivo el pago y el día en que el dinero aparece en la cuenta corriente.

La Seguridad Social paga por mensualidades vencidas y ordena el abono entre los días 1 y 4. Pero esta no lo ingresa directamente, sino que lo hace a través de las entidades bancarias donde cada pensionista tiene domiciliada su prestación. Son los bancos los que adelantan con fondos propios el dinero para que llegue antes. Por eso, este año, algunos clientes de Bankinter y Unicaja recibirán la paga extra desde el viernes 21 de noviembre. La mayoría de entidades se espera que efectúen el pago el 25 de noviembre.

Las pensiones del sistema (Régimen General, autónomos, mar, carbón y otros) se devengan en 14 pagas: 12 mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, en junio y noviembre. No obstante, si la pensión deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se abona en 12 pagas porque las extras van prorrateadas.